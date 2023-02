No nos tomen por "boludos"

La política en general está bastardeada y sin nada de confianza en la gente, principalmente por que los políticos mienten sistemáticamente y toman a todos de idiotas, piensan que la gente es estúpida y de nada se dan cuenta, viven en un mundo paralelo.

En las puertas de una contienda electoral resulta imposible no especular cuando un ex presidente del Concejo Municipal de Rafaela y uno de los personajes políticos que estuvo en la vereda del frente del actual intendente Luis Castellano, como lo fue Raúl Lalo Bonino, suba a sus redes sociales una foto sacada por la gente misma de prensa del municipio, sin que exista una intencionalidad previa. Pensar que la gente no se da cuenta, es menospreciarla literalmente.

Bonino tiene todo el derecho del mundo a cambiar de ideas, pero que no crea que la gente se "chupa el dedo" y no se da cuenta de las reales intenciones.

Sería mucho mejor blanquear la realidad, decir las cosas como son y no engañar. Esta actitud, para ser justos, no es privativa de Bonino, hay pocos políticos, contados con los dedos de una mano, que tienen la investidura moral como para que la gente les crea algo, la mayoría solo está pensando como seguir prendido a la "teta" de un Estado que a esta altura del partido está absolutamente raquítico y en un estado calamitoso.

Siempre es mucho mejor decir la verdad y no callar la realidad. Si Bonino tiene ganas de subirse al barco de los inmorales, de los que desde hace tantos años vienen haciendo negocios con sus amigos, de los que se quieren perpetuar en el poder sin interesarle la gente y pensando solo en sus propios intereses, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero es mejor blanquearlo y no tomarle el pelo a la gente.

LA NOTICIA

El viernes 13 de enero por la mañana, el ex presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Raúl Lalo Bonino, pasó a saludar a sus ex compañeros del cuerpo legislativo. Sin buscarlo, se encontró con el radical, Leonardo Viotti, con quien se sentó a dialogar en la oficina de la Secretaría, en una charla a la que se sumaron el secretario parlamentario Franco Bertolín, el prosecretario Marcelo Trigueros e Iván Viotti, hermano del edil y su secretario de bloque.

"Básicamente en la reunión Lalo contó detalles de su viaje y estadía temporal en Italia, donde recorrió distintas ciudades, en especial Fossano, la ciudad hermana de Rafaela", explicaron días atrás desde el Concejo. "Dijo que no iba a participar en política", agregaron.

No hubo registro fotográfico de ese encuentro en el sexto piso del edificio municipal en las redes sociales. Pero ayer el propio Bonino compartió una imagen que disparó especulaciones múltiples: fue recibido en el despacho de intendencia por Luis Castellano.

"Hoy compartimos con el Intendente, @luiscastellano.rafaela , una hermosa charla en la que intercambiamos miradas sobre diferentes temas de Rafaela y sobre mi paso por nuestra Ciudad Hermana, Fossano en Italia. El avance y finalización de tantas obras ha sido un punto importante de nuestra charla; y en donde naturalmente coincidimos en tener una mirada superadora de la política que permita planificar a futuro la Ciudad que todos queremos. Muchas gracias Luis por la invitación y por tu tiempo", fue el mensaje con el que el ex concejal del PRO acompañó la imagen.

La foto cosechó hasta la noche del jueves 114 likes, entre ellos del propio Castellano, del ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, de secretarios del Gabinete municipal como Diego Peiretti y Cecilia Gallardo a los que se sumaron empleados municipales que reportan al peronismo, como Ale Mahieu y Vanesa Macagno. En la lista no figuraba ninguno de los dirigentes del PRO Rafaela con los que compartió la actividad en el Concejo, como los macristas Hugo Menossi, Carina Visintini o Marta Pascual o los radicales Viotti, Germán Bottero o Alejandra Sagardoy.

"Viste la foto del Intendente con Lalo?" preguntaron en los microclimas de la política. ¿Qué significa en un año electoral? fue la pregunta que aún no tiene respuesta sobre el ex concejal, que en febrero del año pasado subió un avión rumbo a Italia donde recorrió distintas ciudades, trabajó de camarero y permaneció un tiempito en Fossano.

Vaya paradoja del destino, Bonino ahora parece más cerca de sus adversarios que sus aliados. En 2017, la lista de candidatos a concejales de Cambios liderada por Viotti y Bonino le dio una paliza a los candidatos de Castellano, cuando habían logrado 34.390 votos, un número inédito en esa categoría, que representó el 60,83% del total. La distancia con el segundo más votado fue amplísima, pues la lista liderada por el candidato oficialista del Frente Justicialista, Jorge Muriel, reunión 11.129 sufragios (19,68%).

Con esa performance en las urnas, Viotti y Bonino se embarcaron con fuerza rumbo a la Intendencia y se enfrentaron en la interna de Juntos por el Cambio en la que jugaron otros actores. Al final fue victoria cómoda para el radical, que se impuso sobre Mauricio Basso, Raúl Bonino y Corina Vecchioli.

De alguna manera, la estrella de Bonino perdió brillo en el 2028 cuando, como presidente del Concejo, viajó a la capital uruguaya de Montevideo con viáticos del cuerpo legislativo sin avisar a sus pares. Desde el PJ avanzaron rápido al considerar que el viaje del edil del PRO obedecía más a cuestiones partidarias que de la función legislativa. La ofensiva política y el debate en el recinto desgastaron a Bonino, quien a pesar de esos avatares hoy parece estar más cerca de quienes le pusieron piedras en su carrera política.

Con información de La Opinión