La inseguridad es un fierro caliente y enjabonado que se le resbaló hace tiempo a Perotti

En medio de una semana caótica donde la violencia e inseguridad arrinconaron, una vez más, a su gestión, el gobernador Omar Perotti intenta demostrar que sigue al frente de la lucha de esta problemática social con una serie de movimientos. Reunión con el presidente Alberto Fernández tras la discusión pública con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, encuentro con familiares de víctimas en Rosario, y mayor protagonismo al nuevo ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni.

La situación está al límite. Ya no parece la búsqueda de una solución sino una reducción de daños. Se trata de un fierro caliente y enjabonado que se le resbaló hace tiempo al gobernador, pero que tampoco puede darlo por perdido en los últimos meses de gobierno y con una elección por delante. Por eso no cedió ante las duras palabras del ministro de Seguridad quien lo calificó en duros términos y acusó de decir “burradas” sobre la materia.

Pero esa estrategia de levantar los guantes, también tiene su necesaria contraparte que es saber cuándo decir basta. Es lo que hizo este lunes al reunirse con el Presidente para descomprimir una discusión que no parece oportuna, pero sobre todo para tratar de encontrar soluciones. El hermetismo total de la reunión da a pensar en el análisis de una decisión de fondo y con determinación, además de las promesas de una sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) y otro impulso al proyecto para reforzar la Justicia federal en la provincia que duerme en el Congreso.

Además, el gobernador decidió atender junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin - con quien rompió la sintonía justamente por este tema- a familiares de víctimas de inseguridad. Un ir a poner la cara mayúsculo y tratar de dar alguna contención. Sobre la mesa arrojaron la alternativa, largamente debatida, de bajar la edad de imputabilidad penal, la cual, según los familiares, fue admitida para el análisis.

En la reunión estaba el flamante ministro de Seguridad, la última carta del gobernador en los meses que le quedan de gestión. En principio recibiría un poco más de línea suelta que los otros tres ministros que ya tuvo el área para activar su plan, aunque es difícil de pronosticar autonomía eterna en la gestión Perotti.

Mientras, la oposición no para de cuestionar la gestión en la materia y le da atención casi total a esa agenda que por sí sola no admite otro drama para la política actual santafesina. Hasta el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, vio al árbol caído y concurrió a una marcha de familiares de víctimas en la puerta de la sede de gobernación en Rosario. En buena hora que la dirigencia porteña y nacional tome dimensión de la problemática de la violencia a sólo 300 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires aunque se insinúa que se pasarán para el otro lado y Rosario será carne de cañón en la campaña electoral.

En las últimas horas, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Cándido del bloque radical que conduce Maximiliano Pullaro, pidió al gobernador que convoque a la Junta de Seguridad que reúne a los tres poderes del Estado y sirve de mensaje y de mesa de trabajo. Ya se hizo en un par de oportunidades, pero para que tenga eficacia requiere de continuidad y ésta la debe dar el Ejecutivo. Si bien el drama lleva varios años y se fue agudizando, este momento pareciera aunar y demandar que los diferentes niveles del Estado estén a la altura.

