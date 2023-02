Pullaro: “Hay que jerarquizar la docencia ofreciendo espacios de capacitación"

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio se expresó respecto a los problemas del sistema educativo que afectan a padres, madres, alumnos y docentes.

A solo un par de semanas del comienzo de clases y con la incertidumbre que envuelve a toda la comunidad educativa, el legislador fue crítico con el gobierno provincial y señaló algunos rasgos de lo que sería su gestión en el caso de acceder a la gobernación. “Estamos trabajando con un equipo de docentes, padres, madres y profesionales de la Educación para delinear un plan que logre mejorar la calidad educativa que se ha perdido en la provincia”, expresó Pullaro.



Entre esos puntos figuran recuperar la evaluación como herramienta para premiar a quienes se esfuerzan, asegurar 180 días de clase, mejoras edilicias, cobertura de cargos y capacitación docente continua. “Ninguna sociedad sale de los problemas sin Educación. Hoy con el inexplicable agrupamiento de materias para su evaluación, la eliminación de los exámenes y el modelo de no repitencia que manejan desde el Ministerio, la incertidumbre es total”, señaló el legislador.

MIRÁ TAMBIÉNPullaro con apoyo a Brilloni y críticas al gobiernoDesde su bancada, Pullaro viene reclamando un cambio en la política educativa que incluya una revisión del sistema para adecuarlo a los tiempos que corren. “El deterioro es tan grande que egresan del secundario sin saber cómo interpretar los textos”, puntualizó y agregó: “Los chicos no saben cómo los van a evaluar, los padres no saben si sus hijos aprobaron y los docentes están abandonados a su suerte con circulares incoherentes que contradicen otras normativas. Parece que la única discusión es salarial cuando debería ser parte de un debate mayor”.



“Hay que jerarquizar la docencia ofreciendo espacios de capacitación; hay que adecuar los lugares y las condiciones de trabajo; hay que defender al docente que quiere trabajar garantizando 180 días de clases al año; hay que recuperar la figura del docente y conciliarla con los padres, recuperar un sistema donde quienes se esfuercen sean premiados, dejando de nivelar siempre hacia abajo. El peronismo degradó todas las instituciones y hoy los chicos cada vez aprenden menos en esta lógica de que todos pasan porque nadie puede repetir”, finalizó.

Con información de El Litoral