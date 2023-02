La movilización que más preocupa

La Mesa de Enlace llevará adelante la semana que viene una asamblea de productores en el corazón de la zona núcleo santafesina para poner en acción el malestar contra el Gobierno, puntualmente, contra el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que las medidas anunciadas para compensar los daños de la sequía no dejaron satisfecho al sector agropecuario. La manifestación echa brasas en la relación que hasta ahora se mantenía en modos y abre un futuro incierto en el vínculo.

El puntapié lo dio la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que representa a los pequeños productores, y luego se sumaron, sin dudarlo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carsfe, que nuclea a las Sociedades Rurales de Santa Fe. Recién este jueves avisó Coninagro que se sumará, una entidad de perfil más moderado cuando de protestas se habla. “Nos movilizaremos por respuestas y soluciones urgentes, tanto en lo coyuntural cómo en lo estructural", fue el mensaje del presidente de FAA, Carlos Achetoni, promotor de la asamblea para el martes 28 de febrero en Villa Constitución, precisamente en el cruce de la Autopista Rosario-Buenos Aires y la ruta 90.

En tanto, el ministro Massa intentó desactivar la movida y bajar los decibeles para que la manifestación no se convierta en un punto de partida hostil del campo con el Gobierno. En medio de los anuncios de medidas por la gripe aviar le habló al sector: lo llamó a trabajar “unidos”. El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, se mostró sorprendido y sostuvo que "no se puede decir que el Estado no está presente".

La cuestión, dicen las entidades, es que no le reprochan ausencia, sino que no les alcanza. Carsfe lo pasó en limpio: “El estado crítico en que se encuentra inmerso el campo amerita acciones de todo el arco político, sin parches ni anuncios rimbombantes inoperantes, sino soluciones concretas y de fondo”. “Decisiones reales, concretas y útiles”, dijo CRA en su comunicado para sumar munición.

Entre los puntos que solicita la mesa de enlace se destacan: suspender ejecuciones fiscales, apremios de bancos y bloqueo de cuentas, realizar una reforma impositiva integral y progresiva, suspender impuestos a las Ganancias, eliminar diferencial cambiario y establecer Plan de eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones).

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo BORREGO