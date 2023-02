Cora Reutemann es la candidata de Pichetto en Santa Fe

Cora Reutemann busca la reivindicación de su padre, el fallecido senador y gobernador santafesino Carlos Lole Reutemann, en cada conversación, en cada aniversario y en cada tuit. Se observa en la incesable campaña para que le reconozcan al expiloto el título de la Fórmula 1 de 1981, luego de que se conocieran supuestos sobornos para perjudicarlo. En breve, podría migrar de campaña y empuñar la figura política de su padre porque Miguel Ángel Pichetto la está convenciendo para que se presente como candidata a diputada nacional por Santa Fe.

Desde hace tiempo que el Auditor General de la Nación (AGN) le da vueltas a la idea de que el nombre Reutemann vuelva a salir a pistas. En la misa por el primer año de la muerte del exgobernador, en julio de 2022, pudo armar un puente y comenzar a hablar con Cora. A las semanas le contestó que sí, luego que no y ahora parece que, finalmente, se sube a la idea.

Hay caminos similares entre Pichetto y Lole. Desde 2003, coincidieron durante 15 años en el Senado y ambos tienen la particular medalla de haber pisado el Hall of fame del peronismo y terminar en las filas de Juntos por el Cambio. El perfil conservador, tradicionalista y productivista que compartían es otro de los rasgos que no hacen para nada fortuita las intenciones de su hija mayor de sumarse al espacio del rionegrino por adopción.

Fotógrafa y politóloga, reivindica constantemente en sus redes sociales la actuación política y, sobre todo, deportiva de su padre. En ese constante pivoteo de la figura popular del exgobernador está la llave para competir. En su entorno entienden que con el linaje solo no alcanza y debe moverse y empezar a caminar el territorio. No es fácil adaptar el ropaje: creció con las giras que le demandaba por todo el mundo el automovilismo a su padre, vivió en Europa e incluso se casó con su primer marido en la exclusiva Cap Ferrat, cerca de Mónaco.

Si acepta entrar a la política deberá transitar de cerca la realidad santafesina que es muy distinta de aquel glamour. “Su padre lo hacía, lo tendrá que hacer también ella. Lole se metía en todos lados y vivió en Mónaco”, resumió un viejo reutemista al tanto de las negociaciones. La pregunta es si podrá adaptarse a la política actual, a veces hostil. De hecho, hace unos meses desistió antes de arrancar porque tuvo que "presenciar situaciones desagradables". Respuesta parecida a la que dio su padre cuando estuvo a punto de ser candidato a presidente en la hoguera de 2002. "Vi algo que no me gustó", dijo años después sin precisar.

Si bien nunca terminó de dar el salto, le rescatan conocimiento político alimentado por lo académico y las vivencias de su padre. Transitó la década de 1990, cuando el político tocó techo, con más de 20 años. “Me parece que es momento de aportar a mi provincia. Todos tenemos que hacer algo. Si tengo esa oportunidad, no le voy a decir que no”, afirmó en Radio 2. El apellido Reutemann genera de por sí una atracción particular en Santa Fe, en su campo, en un sector urbano tradicional, más allá de los cuestionamientos que arrastra sobre todo después de la trágica inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe que dejó 23 personas muertas, cuando era gobernador.

La idea es competir por Encuentro Republicano Federal, el espacio que conduce Pichetto a nivel nacional y, en Santa Fe, Cristián Hoffman como apoderado del sello, quien además es armador de la diputada provincial Betina Florito, que pretende competir a la gobernación. "Confío en la honestidad y transparencia de Betina”, sostuvo el exsenador. Hay un punto que conecta la jugada: dos mujeres nuevas en la política como la cara visible de la movida de Pichetto en la provincia. Paradójico e impensado después de los comentarios repudiables del exsenador sobre la titular del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

“Por tu honor papá, porque no estás más para defenderte, porque siempre fuiste una persona derecha y leal y son muchas las personas que te defraudaron en el ámbito deportivo como en el político y vos siempre mantuviste una postura digna”, publicó en su cuenta Twitter Cora cuando emprendió la campaña para que le den el título postmortem a su padre. Bien podría aplicarse como mensaje de oficialización de su candidatura.

