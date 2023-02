¿Candidata?: Carolina Losada presentará el proyecto "Revolución"

Carolina Losada dejó la puerta entreabierta el viernes pasado en esta ciudad a su pre candidatura a gobernadora en Santa Fe. Y en paralelo, reveló que su espacio político trabaja en "un gran proyecto" que será presentado en las próximas semanas y que se llamará Revolución.

"Lo tengo que consultar bien conmigo misma; es una decisión que tengo que tomar también con mi grupo político. Pero como no es una determinación que tenga que adoptar ahora, prefiero concentrarme en lo que me tengo que concentrar, que es este proyecto que les aseguro es muy bueno", respondía Losada cuando El Litoral la consultaba respecto de si competiría o no por la gobernación en los próximos comicios.

En la misma entrevista, la legisladora nacional contaba que ese proyecto se llamará "Revolución"; cacofónicamente, muy similar a Evolución, el nombre del espacio que lidera Maximiliano Pullaro. Precisamente, Revolución se plantea como una plataforma de campaña que permitirá a Losada o a otro referente de ese espacio, lanzar la pre candidatura a gobernador por la corriente interna dentro del "frente de frentes", que encuentra con afinidad a un sector de la UCR – los referentes son Losada y Scarpín-, al partido Creo que lidera Pablo Javkin, y al Socialismo.

Dicho proyecto podría ser presentado públicamente dentro de algunas semanas, después de un encuentro de dirigentes que se realizaría a mediados de marzo - en principios, el 27- en la ciudad de Vera.

"Disruptivo"

Quienes trabajan en el armado de la plataforma citada por Losada – consultados por El Litoral- hablaron de la necesidad de gobernar Santa Fe "con una mirada revolucionaria", y adelantaron que en el marco de ese proyecto se piensan "medidas disruptivas". Ello, en todos los ámbitos; seguridad, educación y gestión de la cosa pública. En ese marco, mencionaron "una reestructuración de la función del empleo público para poner la mirada y el acento en la gente". Ello implicaría un rol más eficiente del agente público, y redundaría en trámites más amigables para el ciudadano.

Otro eje, según adelantaron, se centrará en "romper con privilegios, protocolos y corporaciones en los tres Poderes del Estado". Se plantea, asimismo, una "revolución en la provincia en cuanto al rol del estado en términos de transparencia"; "no puede ser que se escondan decretos o se no se muestren las ejecuciones presupuestarias", ejemplificaron. En la misma línea, prometen un proyecto que "revolucione" también la relación del eventual oficialismo con la oposición. Y en ese orden, se incluye la posibilidad – aunque no sea un eje prioritario- de la reforma de la Constitución.

Del armado del proyecto participan varios actores, incluso, ajenos a la política. Así se imagina, incluso, un futuro gabinete; un mix entre referentes de la política tradicional y otros que llegarán por fuera. Los promotores del espacio coinciden en señalar que además de contar con un diagnóstico preciso de la realidad de la provincia, se deben dar a conocer las medidas concretas que se instrumentarían en caso de ser gobierno, para que el eventual plan de gestión no se reduzca solamente a un slogan de campaña.

Fuente: El litoral, por Ivana Fux