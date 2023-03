El discurso de Alberto Fernández ignoró la compleja realidad económica financiera preelectoral

Los malos datos económicos que dejaron enero y febrero muestran que de no mejorar en gran medida los números de marzo el primer trimestre de este año podría transformarse en uno de los peores desde el fin de la pandemia para el gobierno de Alberto Fernández. Se estima que sin considerar el 2020, fue el año de la pandemia, en este probablemente la economía entre en recesión antes de fin de año.

Al parecer lo que dejó traslucir en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el presidente en el Congreso de la Nación es que está mal informado o no está al tanto de la difícil situación económica financiera que podría enfrentar en el último año de su mandato.

Algunas frases como por ejemplo: "Una de las causas de la inflación se debe a que tuvimos que gastar más de 5.000 millones de dólares en energía muy cara por la guerra", "no necesito al Fondo Monetario Internacional para saber qué debemos lograr el equilibrio fiscal y el superávit comercial", la Argentina es la energía del mundo", "quienes hicieron estallar la economía argentina hace tres años son los mismos que anuncian que una bomba explotara en el muestran que el presidente no lee la realidad sino que solo se suma a un relato que no existe.

El problema es que no es una sola bomba la que puede explotar sino que son varias generadas por los desequilibrios cambiarios, monetarios y de comercio exterior que acumuló este gobierno en 3 años de gestión.

El último período legislativo que arrancó ayer Alberto Fernández muestra datos económicos que se parecen más a los de fines de la década del 80 y principios de los 90.

Este cuarto año legislativo del gobierno de Alberto Fernández arranco con una inflación anualizada del 100%, una brecha cambiaria del 90 %, unos 10 tipos de cambios diferenciales, un déficit cuasi fiscal del BCRA cercano a 5 puntos del PBI y deja activadas algunas bombas que no se sabe si le estallarán a este gobierno o las deberá desactivar el próximo.

Alberto Fernández y los datos económicos: qué ignoró

Al referirse a los datos económicos del año pasado como un crecimiento de la economía del 5,4 % el discurso presidencial prácticamente ignoró los efectos de una fuerte sequía que sufre el país.

Está se encamina a ser una de las peores de la historia y junto con la liquidación anticipada del agro por los programas de incentivo previos, llevaron a que el BCRA que perdiera en los primeros dos meses del año unos 4.000 millones de dólares de sus reservas internacionales brutas.

"La pérdida de reservas internacionales en febrero de unos 1.271 millones de dólares generó la posibilidad de un incumplimiento en la meta de reservas internacionales netas (RIN) impuesta por el FMI, fue una de las temáticas más importantes del mes" destaca el último informe de Portfolio Personal Invesment.

Los números del mercado cambiario evidencian que en los últimos cinco días del mes pasado el BCRA pudo contener las ventas netas de dólares y acumuló compras netas por unos por 32 millones de dólares, con tan sólo una rueda de ventas, la del 24 por unos 28 millones.

Las mismas contrastan fuertemente con las ventas por 248 millones de dólares de las cinco ruedas previas salvo el 15/02 por 292 millones de dólares producto de la importación anticipada de buques de GNL).

Por otra parte, la oferta del agro apenas tuvo un incremento marginal, al pasar de liquidar 42 millones de dólares a 47 millones promedio diarios. Esto, de todos modos, no impidió que febrero haya sido el mes de peor performance para el BCRA en veintiún años.

Perspectivas para este primer trimestre

La foto del acumulado del año es desalentadora, con ventas por 1.081 millones de dólares en 39 ruedas, siendo el peor saldo para los años con cepo como el periodo 2012-2015 y 2020-2023 además de casi duplicar el rojo de 579 millones de dólares de 2022" dice el informe

Lo concreto es que perspectivas para este primer trimestre del año son bastante complejas considerando además la probable modificación de la meta de RIN con el FMI que garantiza los desembolsos pero que no impacta sobre el bajísimo nivel de las reservas internacionales netas.

En ese aspecto hay que mencionar que las mismas cayeron de un pico en dos años alcanzado el 31 de diciembre del año pasado los 7.500 millones de dólares a los 4.400 millones de dólares actuales.

En este marco, una tercera versión de otro "dólar soja" no se debe descartar en función de poder maximizar la liquidación de dólares, ya no para cumplir con el FMI, sino para enfrentar el efecto recesivo que implicará la fuerte restricción sobre las importaciones que se podría aplicar en los próximos meses.

Otro de los aspectos que sorprendió al mercado financiero en febrero es que luego de dos meses de desaceleración en la tasa de devaluación del peso frente al dólar el BCRA dio un giro 180° en su política cambiaria y aceleró nuevamente el ritmo de devaluación en febrero.

Si analizamos la historia desde que se implementaron las PASO en 2011, el ciclo de apreciación real del peso arrancó entre seis y siete meses previos a los comicios, habiendo sido este comportamiento exacerbado en las elecciones 2021.

A cuánto llegaría la inflación en el mandato de Fernández

Por consiguiente, de repetirse los tiempos y el comportamiento exhibido en años electorales, el ritmo de devaluación permanecería por debajo de 6% mensual en los próximos meses, viajando por debajo de la inflación.

El llamado crawling peg o devaluación periódica trepó desde una tasa nominal anual (TNA) de 65% en enero a un 72 % en febrero pasado. El tipo de cambio oficial se movió a un ritmo más alto, pero por debajo del 80 % de noviembre pasado.

Sin embargo, a pesar de esta reciente aceleración del ritmo de devaluación, si la inflación persiste en 6% en febrero, habría una nueva apreciación real del peso en el mercado oficial de cambios por segundo mes consecutivo. Esto ocurría desde agosto del 2022.

En relación a los números de inflación de enero pasado dejan en evidencia que la inflación inercial en la que entró Argentina desde el 2014 será muy difícil de reducir en los próximos meses y las consultoras y bancos han comenzado a modificar el número de este año a valores que van desde el 100% al 120% anual por lo tanto no habría que descartar para fines de este año la posibilidad de un escenario de recesión con una alta inflación.

En el caso que se cumpliera la proyección del 60% establecida en el Presupuesto 2023, la inflación acumulada llegaría al 540% en todo su mandato, pero si calculamos una inflación del 100% para este año llegaría con una inflación acumulada del 600%.

Con respecto a la relación con el FMI que planteó el presidente debemos mencionar que el programa que se firmó en marzo de 2022 de acuerdo a los principales analistas consultados por iProfesional es incumplible y el próximo gobierno deberá refinanciarlo y tal vez ponerle alguna categoría.

"No se no trata de un Stand By como el otorgado a Mauricio Macri en 2018 o un Préstamo de Facilidades Extendidas como el que refinanció este gobierno" destaca el economista Gabriel Caamaño Gómez, economista jefe de la de la consultora Ledesma.

El programa fracasó ya que desde el segundo trimestre del 2022 el ministerio de Economía tuvo que recurrir a prácticas de contabilidad creativa y otros mecanismos como el dólar soja y el dólar soja 2.0 que solo sirvieron para ganar tiempo y modificar las meta de reservas internacionales netas (RIN) en el último trimestre del año pasado y probablemente para el primer trimestre de este año para asegurarse los desembolsos sin resolver los principales desequilibrios fiscales monetarios y cambiarios.

El Gobierno nacional ha tenido durante toda su gestión un alto déficit fiscal, sin crédito externo y utiliza dos vías para financiarlo, el mercado de capitales local y la emisión monetaria del BCRA. Por su parte el BCRA financió una parte de este déficit vía emisión monetaria y posterior absorción de dichos pesos con instrumentos como las Leliq y pases pasivos temas que el discurso presidencial ignoró por completo.

Con información de www.iprofesional.com