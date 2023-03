Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura a presidente: el séptimo en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio es un espacio de coalición y eso quiere decir que está compuesto por muchos partidos. En este marco, es evidente que habrá varios precandidatos a presidentes en este espacio y Miguel Ángel Pichetto realizó formalmente el lanzamiento de su precandidatura al igual que Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada.

El ex senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri se lanzó desde la sede del sindicato de Gastronómicos de CABA, según NA y reveló sus promesas de campaña. «Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad», afirmó.

En este marco, anunció que si gana las elecciones creará la «Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales. Además, crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente. Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos».

Con este lanzamiento, Miguel Ángel Pichetto se sumó a otros precandidatos de Juntos por el Cambio. El primero en anunciarse fue Horacio Rodríguez Larreta que irá a unas internas con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, los tres del PRO. Por otra parte, Gerardo Morales y Facundo Manes harán lo propio por la UCR y Elisa Carrió figura como la precandidata de la Coalición Cívica.

Otra vez los mapuches

Cabe recordar que el dirigente del Peronismo Republicano fue denunciado por el INADI tras arremeter con los mapuches aunque no torció su posición. «El Instituto Nacional Indígena le da tierras a cualquiera. El concepto de pueblo es colectivo, algo que está en la Constitución. No hay nadie pidiendo tierras de manera individual y estamos frente a un escenario de fragmentación. Los mapuches no son pueblos originarios del territorio argentino. Es un pueblo invasor que vino de la Patagonia chilena», afirmó.

* Para www.elintransigente.com