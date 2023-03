¿Quién es Nayib Bukele, el modelo de mano dura?

“Esa foto es música para mis oídos, no me sonroja decir que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza”.

Sin dudarlo, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, elogió cómo eran tratados en El Salvador los criminales.

La mayoría, si no todos, son miembros de las “Maras”, los grupos del crimen organizado en Centroamérica, generadores de narcotráfico, sicariato, secuestros y todo tipo de delitos.

¿Qué mostraban las imágenes?

Era el primer traslado de presos a una nueva megacárcel para 40 mil reclusos.

Todos rapados, con cabezas llenas de tatuajes que marcan su pertenencia a tal o cual grupo criminal, apenas vestidos con un calzoncillo blanco, los presos corren cabeza gacha para no mirar a los guardias, que los tienen bajo un férreo control.

Parece una película porque no es una filmación clandestina ni improvisaba. Es parte de una propaganda del gobierno de Nayib Bukele para demostrar la aplicación de mano dura.

¿Quién es este Nayib Bukele, el nuevo ícono de los cultores de la mano dura?

Una curiosidad: en árabe, Nayib significa “ángel”, y en dialecto egipcio, “Dios está aquí”.

A los 41 años, este empresario, hijo de otro empresario que construyó varias mezquitas, es el presidente de la República de El Salvador desde junio de 2019.

Para sus seguidores y simpatizantes, Bukele es percibido como un líder fuerte y carismático porque hizo reformas importantes en seguridad pública, economía y la educación.

Más aun, para muchos es un nuevo paradigma de la política porque trajo aire fresco a una dirigencia que, como en la mayoría de los países, está desgastada.

Pero hay grieta. Del otro lado, sus métodos se consideran autoritarios y antidemocráticos. Lo acusan, por ejemplo, de haber erosionado la independencia judicial y de limitar la libertad de expresión.

Dictó el estado de sitio, hizo la vista gorda a detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, extendió los tiempos de prisión preventiva, bajó la edad de imputabilidad, rearmó a las fuerzas de seguridad.

¿Qué dice Bukele?

“¿Cuántas décadas más, llenas de decenas de miles de muertos, deberíamos de haber aguantado los salvadoreños, para que las recetas de las ONGs y la “comunidad internacional”, comenzaran a funcionar?”.

¿Es necesario un Bukele en la Argentina? ¿Es viable? Más allá de lo que pueda opinar Berni o la izquierda, que lo asimila a Jair Bolsonaro, la respuesta está en cada uno.

FUENTE: CADENA3.COM