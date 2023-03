«Argentina es un enfermo de cáncer»: José Luis Espert lanzó un duro pronóstico económico y envió una advertencia a los ahorristas

José Luis Espert es uno de los dirigentes que con más preocupación observa la realidad argentina. El diputado se enfocó en la economía y lanzó un fortísimo mensaje respecto a la inflación. Aseguró que se requieren cambios profundos y lo más rápido posible para que «Argentina no se muera de cáncer», ya que hace un siglo se mantiene en caída.

El legislador de Avanza Libertad fue directamente contra los dirigentes que pretenden bajar la inflación con algunas metodologías que en el tiempo exponen su falta de utilidad: «Argentina con la inflación, como en muchas cosas, cree que cuando la fruta madura cae para arriba y no para abajo. La pelea que tenemos con la inflación es muy burda, grosera», anunció en La Nación+.

El economista liberal insistió en las prácticas que han llevado a cabo los funcionarios a cargo del Palacio de Hacienda: «Nosotros creemos que la inflación se puede matar con controles de precio, atrasando tarifa, con cuatrocientos tipos de cambio. La inflación es un fenómeno monetario«, aseveró el precandidato a gobernador de la Provincia.

Más allá de las medidas que deberían tomar, José Luis Espert reclamó por un Estado más limitado, ya que es otra de las trabas inflacionarias: «La inflación es un martirio para los argentinos que no llegan a fin de mes. Otros de los problemas de la inflación es el Estado inmenso. Si no cambias la estructura, el problema monetario no va a tener solución«, indicó.

Advirtió a toda la dirigencia política sobre las discusiones internas y el fuego cruzado. Llamó a pensar en el verdadero problema económico: «Si vos no tiras a la basura la Argentina que venimos teniendo el último siglo, halcón, paloma, casta, plan antiinflacionario, dolarización, todo termina en la basura«, admitió el liberal.

Como cierre hizo un paralelismo más que preocupante. No solo indicó que el país ‘está enfermo de cáncer’, sino que alertó por los ahorros de los bancos: «Argentina es una suerte de enfermo de cáncer. Hace 100 años va para atrás el país. La situación es muy delicada, te vas a la pérdida de los depósitos de la gente en los bancos«, sentenció.

* Para www.elintransigente.com