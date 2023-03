El cambiante Perotti ahora "como chancho" con CFK

Con motivo del acto “Ni un pibe menos por la droga”, la vicemandataria envió un mensaje grabado sobre la actividad y aprovechó para referirse a la compleja situación que vive Rosario. En sus palabras, contó que en los últimos días habló con el gobernador Omar Perotti y ambos recordaron el operativo especial que coordinó Sergio Berni en 2014 para desembarcar con la Gendarmería en la ciudad.

“Hace unos días charlando con el gobernador Perotti me recordaba la labor que habíamos hecho en 2014 en Rosario con Sergio Berni como secretario de Seguridad. Cuando fuimos en medio de un momento difícil de Rosario”, confesó.

En su discursó, agregó: “Recuerdo que llegó el ministerio de Desarrollo Social y la Anses para tomar a los chicos que no tenían AUH y a las madres que no podían jubilarse. También estuvo el ministerio del Interior para gestionar documentos que tan necesarios son”, añadió la ex presidenta.

Por último, dejó un mensaje directo para quienes están ahora trabajando en el operativo para pacificar la ciudad. “Es importante que se entienda que el problema no solamente se soluciona con la presencia de las fuerzas de seguridad. También tiene que estar el Estado recuperando el territorio. Y cuando decimos recuperar territorio no hablamos de un concepto militar. Es que el Estado vuelva a tener el rol que tiene que tener ante los sectores vulnerables”, concluyó.

Fuente: Versión Rosario