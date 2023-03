Santiago del Moro, sobre la detención de Marcelo Corazza por trata de personas: “No tengo una mirada piadosa”

Tras la detención de Marcelo Corazza por una causa de trata de personas, corrupción de menores y abuso, uno de los interrogantes que surgieron era cuál iba a ser la postura de Telefe con el acusado que saltó a la fama por ganar la primera edición de Gran Hermano y que este año forma parte de la producción del reality.

El canal se tomó unas horas para manifestarse al respecto, pero finalmente compartió un comunicado en el que anunció la suspensión preventiva del acusado hasta que la Justicia clarifique la situación. Y, minutos más tarde, Santiago del Moro salió al aire del ciclo y explicó sus sensaciones por la noticia.

“Como ser humano y como papá, lo que pido es justicia absoluta y, en caso de que sea declarado culpable, el peor de los castigos. No tengo ninguna mirada piadosa sobre ese delito. Sí creo que cualquier persona acusada tiene derecho a defenderse”, arrancó diciendo el conductor.

Luego, durante este editorial, remarcó que no conocía a Marcelo Corazza más allá de habérselo cruzado en el estudio en alguna oportunidad y que en estos momentos lo único que tiene son dudas. “Tengo las mismas preguntas que ustedes. Les pregunté a algunos trabajadores del canal y estamos todos en shock, imagínense que trabajaron tantos años juntos acá”, expuso.

Por otra parte, aclaró cuál era el rol de Corazza en el reality: “Él solo era una de las personas que ubicaba a las personas que vienen al programa o cuando salen los participantes después de dejar la casa”. Asimismo, remarcó que Corazza no es el ‘Gran Primo’ -una de las voces de la producción que conversa con los participantes cuando no está la voz oficial de Big Brother-.

Como cierre, insistió en su punto de vista y fue tajante. “Lo que pedimos ante todo es justicia. ¡Y con los chicos no! ¡Ni hoy ni ayer ni nunca! Es un tema que a mí me toca mucho, no por cuestiones personales directas, pero sí me ocupa. Y, como les dije, no tengo ningún tipo de mirada piadosa sobre ese delito”, concluyó.

