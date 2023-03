Agustín Rossi desestimó la posibilidad de que CFK sea candidata: “Generosamente se corrió”

En medio de una fuerte campaña del kirchnerismo para que su conductora política vuelva a ser candidata, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, destacó la decisión de la Vicepresidenta de desistir de una competencia electoral porque se dio cuenta que “la situación era proscriptiva” y, de esa manera, “se corrió” de la posibilidad de una condena firme a 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por la causa “Vialidad”.

En un análisis a contramano de la militancia de La Cámpora y los seguidores de la ex presidenta, Rossi reflexionó que, tras el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2, Cristina Kirchner se da cuenta que “la situación es proscriptiva y generosamente decide no ser candidata”.

“La realidad es que, si se mantenía latente esta posibilidad -cuando se conoció la sentencia no había anunciado ser candidata- podía suceder que hoy una sentencia en primera instancia sea firme. Los plazos judiciales no los definimos nosotros, sino otros, los jueces arbitrariamente”.

En ese marco, Rossi comparó el contexto judicial de CFK con el que vivió el dirigente del Partido dos Trabalhadores (PT), Lula Da Silva, cuando en las elecciones presidenciales de 2018 se impuso Jair Bolsonaro contra el ex ministro de Economía de su gestión, Fernando Haddad. “Lula fue candidato hasta que hubo una resolución judicial que le privó de su libertad. El PT fue con un candidato que no era Lula y terminó ganando las elecciones Bolsonaro”, recordó.

“Con mucha generosidad e inteligencia, Cristina se corrió de ese escenario”, remató Rossi en declaraciones a FM Delta, omitiendo la intensa campaña de “Luche y Vuelve” que lleva adelante el kirchnerismo -con aval tácito de la Vice- para “derrotar la proscripción” y que la ex presidenta vuelva a competir por un nuevo mandato.

El 6 de diciembre pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner envió un fuerte mensaje a la población al afirmar que fue condenada por un “estado paralelo, una mafia judicial” en relación a los jueces que dictaminaron en la causa por la obra pública en Santa Cruz. En ese marco, anunció que no será candidata a ningún cargo electivo en 2023.

”Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua’”, aseguró la ex jefa de Estado en un mensaje emitido inmediatamente después de conocido el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2, que la declaró culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

”¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín...No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás”, dijo entonces Cristina Kirchner en una defensa pública.

Sin embargo, pocos meses después, la propia Cristina Kirchner y la dirigencia alineada a su conducción matizaron el alcance de sus dichos. El eje discursivo es que la Vicepresidenta “no renunció” a ninguna postulación, sino que estaba “proscripta” de hecho, ante la posibilidad concreta de que un fallo en segunda instancia la inhabilite definitivamente para presentarse como candidata o ejercer cargos públicos.

Por eso, amplios sectores de la militancia del Frente de Todos convocaron a movilizar y organizarse para “derrotar la proscripción” y “generar las condiciones” para que CFK pueda tener su propia boleta en el cuarto oscuro.

