CFK: "No me importa si me van a inhabilitar o me van a meter presa"

En la previa de la marcha del 24 de marzo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este martes en la cumbre del Grupo de Puebla que se realizóen el Centro Cultural Kirchner (CCK). Sin la presencia de Alberto Fernández, que se encuentra en Chaco, la actividad cuenta con la presencia de los principales líderes de la región.

"Disculpen que hable tanto de economía, pero todas las persecuciones, todo lo que se sufre tiene que ver con la economía", dijo en sus primeros minutos de discurso Cristina Fernández de Kirchner. "No sólo es la economía, es lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos, nunca nos lo van a perdonar", añadió.

“Las sentencias se escriben en los medios de comunicación”, reprochó en otro párrafo, en el marco de una alocución dedicada a la denuncia de lawfare. "No nos persiguen porque somos populistas, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, sino porque igualamos a las sociedades", continuó.

¿"Qué es el lawfare? Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX en América Latina, el lawfare es a los gobiernos populares del siglo XXI exactamente lo mismo", comparó la expresidenta.

Enseguida, arremetió contra el gobierno de Cambiemos. "No había deuda (durante su mandato), había reservas en el BCRA y los salarios reales no estaban rezagados, me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019", se quejó. "El PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos dónde está", ironizó.

"Si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero que tenemos que desarmar el sistema financiero que es el que lava el dinero del narco", opinó.

"No me importa si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa... Lo que interesa es que volvamos a reconstruir un Estado democrático, en el que las garantías constitucionales no sean cartón pintando. Se puede hacer porque una vez lo hicimos", lanzó. Por cuarta vez, el auditorio volvió a corear "Cristina Presidenta"

FUENTE: LETRAP.COM