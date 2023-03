“Chau mi amor, te lo perdiste”: Camila Homs contó cuál fue su reacción cuando se separó de Rodrigo De Paul

Camila Homs evitó mencionar a Rodrigo De Paul, pero hizo una particular referencia sobre cómo terminó su relación tras 12 años de relación y dos hijos en común. Incluso, reveló cómo reaccionó cuando el futbolista le pidió separarse.

Sus declaraciones fueron en ¿De qué signo sos? (eltrece) donde la exnovia del campeón del mundo figura como panelista. Allí, Virginia Gallardo le preguntó si alguna vez pensó en “destrozarle cosas a un ex” y generó un momento televisivo inesperado.

Ante la consulta que surgió en medio de un debate sobre infidelidades y rupturas amorosas, la modelo no dudó en responder: “No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan”. Y agregó: “Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo”.

En ese sentido, muchos interpretaron que las declaraciones hicieron alusión al comienzo de la relación entre el futbolista y Tini Stoessel, ya que siempre se sospechó que la artista pudo haber sido la tercera en discordia.

De hecho, la blonda no se cortó y rememoró algunas anécdotas en las que pudo presentir que algo no andaba bien: “Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito”, dijo Camila, al tiempo que rechazó este tipo de acciones y sentenció: “Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible”.

