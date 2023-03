Gerardo Morales: «Tenemos que terminar con un ciclo que nos ha degradado»

Gerardo Morales ya tiene puesto su objetivo en la precandidatura presidencial que anunció hace algunas semanas. El gobernador de Jujuy se encargó de reponderle a Horacio Vertbisky, quien lo acusó de «neofascista». También lo responsabilizó de poner en prisión a Milagro Sala. El radical le advirtió que va a «restablecer el orden en Argentina».

El mandatario provincial es uno de los candidatos confirmados que tiene Juntos por el Cambio. Como representante y presidente del radicalismo, Gerardo Morales se posicionó para competir con los dirigentes del PRO. Con su campaña ya iniciada, le respondió a Horacio Vertbisky, quien responde al oficialismo.

«Sí, me parece muy bien que Verbitsky me tenga miedo, porque voy a ordenar el país de verdad, en mi gobierno él no sería un vacunado VIP, entre otras cuestiones. La verdad de este nefasto personaje podemos esperar cualquier cosa, y es lógico que prefiera a Javier Milei, seguramente se debe sentir más cómodo con alguien que nunca ha dado muestras de gestión o ha tenido la experiencia de gestión», replicó el jujeño.

Además hizo mención sobre Milagro Sala, la dirigente social que se encuentra detenida: «Lo que está presa en Jujuy es la corrupción, Milagro Sala es hoy una presa VIP, que está en prisión domiciliaria por disposición de la Corte Interamericana, y tendría que estar en cárcel común. Milagro Sala, como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como José López han sido las cabezas visibles de un modelo de corrupción en la República Argentina con el que voy a terminar», respondió según NA.

Seguidamente, Gerardo Morales generalizó lo que precisa el país a partir del 10 de diciembre: «Este año se elige más que un gobierno, este año tenemos que terminar con un ciclo que nos ha degradado. Lo que el país necesita es liderazgo, un presidente con carácter, con autoridad, que gobierne todos los días», sentenció.

* Para www.elintansigente.com