Se viralizó una entrevista en la que Jey Mammón cuenta por qué lo echaron de una escuela cuando era catequista

Tras ser denunciado por abuso sexual, Jey Mammón está en el ojo de la tormenta. En medio de la polémica que desató el caso, se reflotaron una serie de entrevistas en las que el conductor hizo todo tipo de declaraciones que ahora cobran otro sentido o al menos encienden las alarmas.

Al aire de LAM (América), pusieron el fragmento de una nota en la que el humorista y músico habló de su etapa como catequista y contó por qué lo echaron de un colegio.

“Me echaron de todos los colegios”: el día que Jey Mammón habló de su pasado como catequista

Todo ocurrió al aire de un ciclo conducido por Ángel de Brito, quien le comentó a Jey Mammón, su invitado, que iban a mostrar algo de su pasado. “Me da miedo”, respondió él a pura ironía. El periodista señaló que no tenía “un pasado oscuro”, pero el humorista retrucó: “Sí, fui catequista”.

Con ese puntapié, Mammón recordó su paso por distintas instituciones educativas. “Fue un período largo, estuve ciego durante mucho tiempo. Fueron años. Me sanó el humor y la música. Tuve alumnos estelares. Fui catequista de la China Suárez”, comentó.

Todos quisieron saber cómo era la actriz como alumna, a lo que él respondió: “Divina, lo mismo que ahora, pero toda chiquita. Era hermosa, una muñeca, pero una niña. Estudiaba, pero era catequesis... Jugábamos. Por eso me echaron de todos los colegios”.

Jey Mammón explicó los motivos por los que lo echaron de un colegio

Tras remarcar que pasó por distintas instituciones educativas, recordó la vez que la dueña de un colegio lo llamó para pedirle que se fuera. “Siempre que iba a la oficina, Jenny me ofrecía un cigarrillo porque yo fumaba. Cuando me invitó a la oficina para echarme, sacó uno y se lo prendió ella. Le dije ‘me vas a echar’. Me dijo que sí y le respondí ‘hacé la cuenta y me voy’”, relató.

Ante la risa de todos en el piso, el conductor explicó que él siempre se comprometió con las historias de los alumnos y que no se arrepiente aunque el costo haya sido alto. “Había un chico que los papás supuestamente le pegaban, me quise involucrar en esa historia y bueno... A veces involucrarse termina siendo peor”, reflexionó.

Ángel de Brito quiso saber si lo habían echado por involucrarse en ese caso puntual y Mammón respondió de una manera ambigua. “No sé. Calculo que el tiempo me cobró esa factura porque eran varios hermanitos, pero no estoy diciendo que haya sido eso. No creo que haya sido por eso, pero esa experiencia no estuvo buena”, expresó.

Y agregó: “Pasó un montón de tiempo y no me arrepiento de nada. Tampoco estoy diciendo que me echaron por eso, simplemente digo que hay que comprometerse aunque el costo termine siendo elevado, como en mi caso. (...) Para mí el docente se tiene que comprometer en todo tipo de historia que tenga que ver con sus alumnos”.

Para dar por cerrado el tema, lanzó: “Lo que estoy diciendo es que fue hace muchísimo tiempo y que no puedo dar fe de por qué me echaron. Creo que me echaron porque era pésimo catequista”. Todos quisieron saber por qué se consideraba malo, y se sinceró: “Me iba alejando cada vez más de la religión, era cada vez peor”.

Fuente: TN