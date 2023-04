Se terminan las especulaciones

La política de Santa Fe entrará, este miércoles, en el countdown vertiginoso de 30 días que implica un cierre de listas. El esquema político electoral de la provincia quedará resuelto en un mes. A esta hora, las cartas parecen más claras en la oposición, con lanzamientos manifiestos y otros por amanecer. En el peronismo, en cambio, prevalecen las dudas y el gobernador Omar Perotti guarda celosamente sus fichas.

“La última palabra siempre la tiene Omar”, admite un funcionario de segundo rango. El rafaelino lo ha demostrado a lo largo de su gestión en tres años y pico: es un obsesivo del trabajo que quiere estar encima de todos los temas, desde lo productivo hasta la comunicación ¿Por qué el mandatario entonces no iba a sostener la sortija hasta último momento, como viene haciendo en lo electoral?

Sus rivales internos seguramente tienen material para reprocharle. Pero que el PJ santafesino no ensaye algo de orden a esta hora también obedece a la catástrofe nacional del Frente de Todos. De algún modo, se quiera o no, la caída libre baja a Santa Fe. Perotti, por relato o convicción, seguirá firme en su santafesinismo, tratando de despegarse de la interna incontrolable. Su plan electoral es provincial, pero a 30 días y monedas del no va más no se sabe quién será su postulante a la gobernación.

Sí se conoce que el diputado Roberto Mirabella, su eterna mano derecha, corre con ventaja en la carrera del perottismo. El legislador presenta un libro esta semana, una suerte de plafón para un eventual lanzamiento, aunque también es verdad que el arranque literario estaba pensado en un principio para febrero. Hasta esas decisiones pasan por el visado de Perotti.

El gobernador, como ya demostró, prioriza la construcción sectorial, su relato de la historia. Nunca demostró mucho interés en conducir el peronismo de Santa Fe y, de ese modo, planta bandera. En la PASO del PJ se dirimirá eso también: la mirada de Perotti y su eje contra otros candidatos que marcan un anclaje más en línea con intereses nacionales. En ese abanico juegan y están en carrera el diputado Marcos Cleri, el diputado provincial Leandro Busatto y el diputado Eduardo Toniolli. Podría sumarse el senador Marcelo Lewandowski, pero guarda – al igual que Perotti – celosamente sus cartas.

En el frente de frentes, en cambio, se aclara el panorama. A la precandidatura a gobernador de Maximiliano Pullaro se le sumará entre miércoles y viernes la de Carolina Losada, que entre mucho meditar interno y presiones externas decidió competir. Más adelante se blanqueará que su compañero de fórmula será el diputado Federico Angelini. La lista se completará con Pablo Javkin a la reelección en Rosario.

Es deseo de los cráneos de dicho armado convencer a la diputada provincial Clara García de competir en Diputados para enfrentar así a Perotti. Pero la socialista ya lo decidió y será candidata a la gobernación, frente a Pullaro y Losada. Será la única que milite progresismo en la categoría superior del frente de frentes.

Pullaro tiene que definir compañera de fórmula. Para ese rol, hasta unas semanas atrás caminaba sin obstáculos la exdiputada PRO Gisela Scaglia, pero el escenario está abierto y las dudas también.

Hay tiempo de descuento en Santa Fe. Se achica el margen para decisiones mayúsculas, se cierre el momento de misterio y arranca la verdad. Ya no hay lugar para supuestos y mensajes encriptados. Ahora la cosa es en serio.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Pablo Fornero