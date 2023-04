Fuerte reacción de Benjamín Vicuña tras la versión de acercamiento a China Suárez: "No estuve con la madre de mis hijos"

A un año y ocho meses de comunicar la separación de China Suárez, Benjamín Vicuña reaccionó con enojo ante el rumor de acercamiento amoroso con la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

En medio de versiones de que China estaría en crisis con Rusherking, la instagramer Juariu analizó las redes sociales de la pareja y no solo puso bajo el radar la versión de cortocircuito, sino que deslizó que Suárez y Vicuña habrían pasado el fin de semana juntos, en familia.

Lejos de quedarse callado, Benjamín rompió el silencio en Instagram, con un contundente descargo, en el que no disimuló su enojo.

EL DESCARGO DE BENJAMÍN VICUÑA

"Paso por acá sólo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación".

"Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso, ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe".

"No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito".

FUENTE: CIUDAD.COM.AR