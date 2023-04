Aníbal Fernández ratificó sus dichos contra la oposición: “Van a lastimar mucha gente”

Luego de la polémica generada por haber asegurado que “las calles van a estar regadas de sangre y muertos” en caso de que la oposición gane las elecciones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó sus expresiones.

“Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida... Ya pasó durante 4 años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver”, aseguró el funcionario esta mañana al llegar a su despacio.



Y agregó: “Van a lastimar mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que Milei ofrece”.

“En la nota me preguntan por la oposición, y yo le recuento que no soy un analista de la oposición, no me gusta hablar de la oposición, pero para no esquivar la pregunta, comentar algo de lo que se escuchó. Y lo que se escuchó es que uno habla de dinamitar”, explicó el Ministro sobre la entrevista que ofreció ayer en C5N.

“¿Cómo si es dinamita sin que no haya heridos y sangre, como se hace para que mueran los que tengan que morir?”, él mismo se preguntó y aseveró: “Todo lo que dije es: si llegaran a ser gobierno, y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión”.

Ante las preguntas de la prensa, Aníbal se mostró bastante fastidioso y a uno de los periodistas le dijo: “No vine a debatir como vos. Me preguntas, yo te conteste. Mi respuesta es muy clara: irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Mauricio Macri, lo que dice Javier Millei, lo que dice en un montón de todos de la oposición”.

E insistió: “No vine a debatir con vos. Dicen que van a dinamitar y que tienen que morir los que tienen que morir. Lo dice Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei”.

El ministro generó ayer la reacción de la oposición. Los candidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y otros dirigentes de distintos espacios acusaron a Fernández de provocar. Esta mañana llegó la respuesta de Javier Milei, otro de los postulantes anotados en la carrera hacia la Casa Rosada.

“Me sorprende la ignorancia de la casta política. Es cierto que vamos a hacer una reforma profunda, pero en esa reforma los que pierden no son los argentinos de bien, los que pierden son los delincuentes, la casta política”, dijo.

Y puntualizó: “Cada una de las partidas que nosotros vamos a recordar son programas del robo de la política, del pasamanos, las jubilaciones de privilegio, el déficit de las empresas públicas”.

Las palabras del titular de la cartera de Seguridad apuntaron directamente contra las propuestas del libertario Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y contra el sector que representa Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata a la presidencia. Pero también englobaron a las ideas de JxC.

En ese contexto, Patricia Bullrich, titular del PRO y candidata a presidenta de JxC, se refirió a cifras en materia de seguridad sobre su gestión como ministra del área en la presidencia de Mauricio Macri. “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández”, señaló Bullrich y azuzó: “Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

Ante la consulta de Infobae, María Eugenia Vidal, diputada nacional y candidata a presidenta de JxC, aseguró que las declaraciones de Fernández no la sorprenden. “Ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras”, declaró. “El que está diciendo que si gobernamos va a haber cuerpos y sangre en la calle es el mismo que dijo que Argentina tiene menos pobres que Alemania, que la inseguridad es una sensación o que prefería dejar a sus hijos con un asesino antes que conmigo”, amplió la ex gobernadora y concluyó: “Nosotros ya gobernamos, los muertos en la calle están hoy”.

Por su parte, el senador radical y candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recordó que Aníbal Fernández “fue capaz de decir que la inseguridad era una sensación”. Y agregó, en una publicación en su cuenta oficial de Twitter: “No me extraña que un negador compulsivo esconda el mayor logro de su gestión: llenar las calles de sangre y muerte”.

Por su parte, Martín Lousteau, senador nacional UCR y candidato a jefe de Gobierno porteño, sostuvo: “Los argentinos merecemos vivir seguros y en paz. Necesitamos, fundamentalmente, tener dirigentes políticos que estén a la altura de sus responsabilidades, que dejen de decir barbaridades y se pongan a trabajar para resolver el desastre que están dejando”.

