Castellano consiguió que la policía pueda retener motos durante los operativos en los barrios

El Comando Unificado que integran la Municipalidad de Rafaela y las fuerzas de seguridad acordó ayer dar un nuevo paso para fortalecer la prevención en los barrios: los efectivos policiales podrán retener motovehículos por infracciones cometidas en la vía pública. Esta medida que comenzará a implementarse desde el fin de semana, se enmarca en el Decreto Provincial Nº 460 y del convenio que se firmó entre la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Seguridad de la provincia en junio del año pasado.

Una vez finalizado el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Verde del Municipio, del que participaron representantes de las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad, el subjefe de la Unidad Regional V, Mario Leguizamón, expresó: “Es es una tarea que va a ser muy importante para Rafaela”. Además, mencionó como antecedente la experiencia que se realizó en Santa Fe: “Los resultados fueron muy buenos ya que posibilitó reducir los delitos predatorios”.

Por otro lado, Leguizamón destacó que se trata de “una decisión política del Gobierno de la Provincia. Se le planteó esta posibilidad al intendente Luis Castellano quien vio con buenos ojos su implementación para complementar el trabajo que realiza Protección Vial y Comunitaria”.

El decreto provincial N° 460/22 establece que, cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido al depósito municipal. Por su parte, los municipios se comprometieron a habilitar la recepción de los motovehículos durante las 24 horas, todos los días del año.

En tanto, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, comentó, a su turno, que en esta ocasión “se acordaron los protocolos y procedimientos a llevar a cabo en la aplicación de esta nueva medida. Logramos esta articulación dentro del espacio del Comando Unificado para que el personal policial desarrolle tareas de inspector cuando se produzcan infracciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449”.

“Esto significa que la Policía está facultada para retener motovehículos ante diferentes infracciones que puedan cometer. Las motos retenidas se depositarán en los galpones municipales. Tenemos una muy buena experiencia de la ciudad de Santa Fe, donde se ha bajado el 45 por ciento de los delitos predatorios conocidos como la modalidad motochorro”, agregó el funcionario municipal. También aclaró que no existe “ningún fin recaudatorio. Consideramos que es una iniciativa que permitirá colaborar con la prevención y el cuidado de la vida en las calles”.

Finalmente, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, señaló: “Entendemos que va a ser una gran colaboración para el ordenamiento del tránsito. Sabemos que con los recursos que disponemos no alcanzan para los controles, por eso celebramos esta posibilidad que nos va a ayudar y sumar en los operativos diarios, fundamentalmente en zonas de difícil acceso sin la policía”.

CONTROLES DEMORADOS

Llamativamente el Comando Unificado anunció que desde el fin de semana próximo la Policía santafesina podrá retener motos por distintas infracciones en el marco de un convenio que el intendente, Luis Castellano, había firmado el 24 de junio pasado con el entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, quien indicó en esa oportunidad que “las motocicletas son el medio más utilizado para el delito común, el que más aflige a la gente”.

“Antes de la firma del Decreto Provincial 460, la Policía no tenía la facultad de secuestrar una moto en un procedimiento común o en un patrullaje o control en la calle. A partir de ahora, la Policía contará con la atribución de poder secuestrar, sin la presencia de un agente municipal, una moto que esté circulando en actitud sospechosa. Esto tiene fines preventivos y, como el agente policial no puede hacer las veces de agente de tránsito, hemos tomado la iniciativa de establecer la firma de convenios con los municipios” había explicado Lagna. “A partir de ello, el personal policial podrá secuestrar la moto, labrar un acta con todos los detalles y solicitar al Municipio el traslado del mismo. Además, el Juzgado Faltas local tendrá a su cargo, precisamente, juzgar la falta. Estamos convencidos de que esto servirá para que en Rafaela disminuya el índice de delito común”, había afirmado el ya ex secretario de Seguridad, quien renunció al cargo a principios de agosto. En ese momento, fue reemplazado por Rubén Rimoldi, quien a su vez fue echado por el gobernador, Omar Perotti, en febrero pasado a raíz de la escalada de la violencia narco en Rosario. Desde ese momento, Claudio Brilloni está al frente de la cartera de seguridad.

Lagna y Castellano habían firmado un convenio en junio del 2022 para que la Policía pueda efectuar la retención de motos desde ese momento. Sin embargo, e inexplicablemente, la medida se pone en práctica casi nueve meses después.

Con información de La Opinión