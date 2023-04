Repudiable ataque antisemita contra un candidato a intendente en Rosario

Un despreciable ataque antisemita ocurrió en los últimos días en el local partidiario de Roberto Sukerman, candidato del Frente de Todos a intendente de Rosario, el cual fue sistemáticamente vandalizado por delincuentes que, en distintos momentos, dibujaron y escribieron insultos sobre su fotografía.

“Yo esto lo atribuyo a la proliferación de los discursos de odio, porque nunca me pasó una cosa por el estilo, la verdad es que para mí esto es inédito y me sorprende”, sostuvo en diálogo con Infobae, el actual jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.



En el establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Corrientes y Rioja, en el centro de la ciudad de Santa Fe, personas desconocidas dibujaron, primero, una estrella de David sobre la nariz del funcionario, luego, le agregaron entre los ojos otra ilustración que intentó ser similar a la primera y en su frente, escribieron “rata judía”. Más tarde, también pusieron “judío de mierda” en otra de las imágenes del dirigente que adornan el inmueble que hoy es utilizado para su campaña.

Ante esta situación, que “se dio en tres momentos distintos a lo largo de la semana pasada”, Sukerman se presentó en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia para realizar la denuncia correspondiente.

“Esto es en pleno centro de Rosario. Yo hice tres denuncias, porque es la tercera vez que pasa algo así. Arrancó con una pintada en una de mis fotos, y ahí hice la primera denuncia; al día siguiente apareció otra pintada, hice otra denuncia, y ahora fue mucho más grave, ya me pusieron ‘judío de mierda’, ‘rata judía’ y cosas por el estilo”, explicó.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no pudieron dar con los responsables del ataque antisemita: “La verdad es que no tuve ninguna novedad por parte de la Fiscalía. Es la primera vez que me pasa algo de esta magnitud”, comentó el candidato.

“Alguna vez habré recibido algún comentario en las redes sociales, ¿no? Yo vengo teniendo cargos públicos desde el 2009, he sido candidato en el 2011, en el 2015, en el 2017 y en el 2019 y nunca me pasó una cosa igual”, agregó.

A lo largo de su carrera, Sukerman fue concejal y estuvo a cargo de los ministerios santafesinos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre 2019 y comienzos del 2021, y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, durante casi todo el 2021.

Actualmente, además de ser funcionario nacional, es el candidato del Frente de Todos a intendente de Rosario, cargo por el que compite por tercera vez, de cara a las elecciones que se llevarán adelante los próximos 16 de julio (las primarias) y 10 de septiembre (las generales).

“Yo esto lo atribuyo a la proliferación de los discursos de odio, porque nunca me pasó una cosa por el estilo, la verdad es que para mí esto es inédito y me sorprende que pase. Por supuesto que mi campaña va a continuar. Si pretendo gobernar Rosario, que es la ciudad más violenta del país, no me van a amedrentar con este tipo de acciones”, aseguró.

Fuente: Infobae