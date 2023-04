Perotti propuso como fiscal regional de Rafeala a Carlos María Vottero

Los socialistas y radicales que responden al precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro rechazaron la designación del abogado Gonzalo Armas como defensor regional de Rosario por tres votos (33 a 30) porque querían imponer a su colega Mariano Bufarini, ex director del Servicio Penitenciario en el gobierno de Hermes Binner, que era el primero en la terna. Ayer, tuvieron la respuesta. El gobernador Omar Perotti propuso para el cargo a otro defensor: Martín Gabriel Riccardi, quien seguía en el orden de méritos del Consejo de la Magistratura, después de Armas. “Querían a Bufarini, mandamos el pliego de Riccardi”, dijo una fuente de la Casa Gris, que conoce el operativo en la Legislatura que el propio Armas atribuyó al “lobby judicial”. Para el otro puesto que la oposición dejó vacante en la Asamblea Legislativa del jueves, Perotti nominó como fiscal regional de Rafaela a Carlos María Vottero, quien también integraba la terna. El primer propuesto era Orlando Toniolo, pero su pliego fue rechazado por mayor cantidad de votos: 40 a 13, con 10 abstenciones.

El gobernador envió los pliegos de Riccardi y Vottero para que la Asamblea Legislativa los trate lo antes posible porque mañana –miércoles 19- vencen los mandatos del actual defensor regional de Rosario Gustavo Franceschetti y del fiscal regional de Rafaela Diego Vigo. El jueves, a las 10.30, la Corte Suprema de la provincia le tomará juramento a la fiscal general y jefa del Ministerio Público de la Acusación: María Cecilia Vranicich, al auditor del MPA Leandro Mai y a tres fiscales regionales: María Eugenia Iribarren (Rosario), Jorge Nessier (Santa Fe) y Matías Merlo (Venado Tuerto). Y luego, a la defensora provincial Estrella Moreno Robinson y a tres defensores regionales: Leandro Miró (Santa Fe), Carlos Flores Zanella (Rafaela) y Valeria Lapissonde (Reconquista). El fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez no participará del acto porque su mandato -que también fue renovado por la Legislatura- vence más adelante.

Ante el rechazo de las designaciones de Armas y Toniolo, el gobernador decidió entonces proponer para esos cargos a quienes seguían en la terna: Riccardi (defensor regional de Rosario) y Vottero (fiscal regional de Rafaela).

El bochazo de socialistas y radicales indignó hasta en las propias filas del (ex) Frente Progresista. “La Asamblea Legislativa rechazó el pliego de Gonzalo Armas, una gran persona, con ética intachable y como debe ser: un gran garantista”, escribió la ex diputada Alicia Gutiérrez. Al doctor Armas –que integró la unidad fiscal de investigación de crímenes del terrorismo de estado en Rosario que dirigía la fiscal federal Griselda Tessio, entre otros cargos- “le tiraron con todo lo que pudieron”. “Que se hagan cargo, el Partido Socialista y la UCR, con algunas excepciones”, agregó la legisladora.

Armas valoró el gesto de Gutiérrez. “Gracias Alicia por los conceptos. A veces cuesta creer en la honestidad que pregonan algunos candidatos cuando se la compara con las falsedades en su actuar”, le contestó.

En esa línea, Armas agradeció también a los 30 legisladores que votaron su pliego y “confiaron en mí para desempeñar el cargo de defensor regional de Rosario para el que estaba preparado”. Y lamentó las “operetas mediáticas, los golpes bajos, las operaciones y falsedades que forman parte de un tortuoso mundo al que no me gusta pertenecer, pero al que sabía me exponía” cuando decidió concursar para el cargo.

"Me queda la consternación por cuestiones que son difíciles de explicar", siguió Armas. "Es difícil pensar en un Estado que me paga para que defienda, pero luego me reprocha que lo haga. Del mismo modo, cómo explicar un tema patrimonial” por una herencia recibida hace años, “donde no alcanzo a entender la irregularidad”.

“En definitiva, lo que quedó a la vista son los poderes que se sienten cotidianamente en los Tribunales”, pero que esta vez se reveló “en el ámbito legislativo". "Lobby judicial, se llama”, finalizó.

Con información de Pagina 12