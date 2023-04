José Luis Espert: “Milei podrá decir que no es de la casta, pero todo su armado es toda la casta residual”

Enemistado desde hace tiempo con Javier Milei, José Luis Espert acusó al diputado de La Libertad Avanza de construir su armado político con “toda la casta residual”.

Lejos en el tiempo quedó la buena relación entre ambos y la potencial alianza liberal. Uno decidió posicionarse a un extremo de la grieta -Milei-, mientras que el otro -Espert- juega en tándem con Juntos Por el Cambio.

“Milei es lo que ves, es muy auténtico él, muy sincero, muy fresco. Estuvo conmigo nueve meses, cuando decidió hacer política lo hizo con nosotros en Avanza Libertad, después dijo que tenía espalda para hacerlo solo y yo le desee lo mejor”, sintetizó Espert.

“En algunas cosas pensamos distinto”, reconoció el legislador de Avanza Libertad y salió a derribar el plan de dolarización que propone su par de La Libertad Avanza: “Dolarizar no tiene el más mínimo sentido porque los problemas monetarios de la Argentina no resisten el sistema que tiene el país. Dolarices, adoptes el euro, el real, o cambies la moneda argentina, si no cambiás de raíz todo lo que está de fondo, lo que está volviendo loca a la gente, la inflación, los tarifazos, la no creación de empleo, la recesión, el gasto público endemoniado, un déficit fiscal infinanciable, leyes laborales de la época de las cavernas, una economía cerrada al mundo.... no importa el sistema monetario que utilices, vas a romper todo”.

Espert analizó la propuesta de Milei y aseguró que con esas recetas “se elimina el sistema bancario tal cual uno lo conoce hoy”. “Desaparece el sistema de depósitos a plazo fijo, por ejemplo. Un abuelito que a partir de la idea de Milei decide ir a poner sus ahorros a plazo fijo, no lo va a poder hacer, va a tener que pagar para dejar su dinero, porque el banco va a funcionar como una caja de seguridad”, ejemplificó.

“Dejemos de lado eso, hay que imitar lo que hacen los países razonables que tienen moneda sin inflación”, expresó Espert en diálogo con Todo Noticias (TN). Para eso, “los bancos centrales no emiten y el Estado se financia con deuda; las leyes laborales son modernas, dan derechos, pero no privilegios a los sindigarcas; el tamaño del estado es razonable, acá te violan pagando impuestos, y las empresas deberían competir con el mundo. Si vos hacés todo eso, podés adoptar como moneda la moneda que emite Uganda, si querés, y va a funcionar”, consideró.

Espert también salió al cruce del plebiscito que anticipo que convocaría el precandidato de La Libertad Avanza si llega al Poder Ejecutivo y el proyecto de dolarización no supera el ámbito legislativo: “Es una cosa muy excepcional. Cuando es el Presidente el que lo pide, puede salir sí o no, pero si es sí, es un proyecto de ley que después tiene que ir al Congreso. Es decir, del Congreso no zafás”. “Hay reglas de juego que tenés que respetar. Hay una Constitución y vos no podés reventarla para cambiar las cosas”; cuestionó.

En ese sentido, remarcó que se debe cambiar la Argentina pero “dentro de las reglas del juego como en los 199 países del mundo, donde ninguno dejó de tener moneda ni banco central, y tienen inflación del 5%”.

“Un liberal respeta profundamente la Constitución y las instituciones. Eso de amenazar con llamar a un plebiscito si el Congreso no te aprueba un proyecto de dolarización, de liberal tiene lo que yo de astronauta”, ironizó.

Demoliendo el relato del diputado libertario, Espert ahora apuntó al discurso “anticasta” que pregona: “Milei podrá decir que no es de la casta, pero todo su armado es toda la casta residual, la casta armada en la salada”. “Cuidado con lo que implica una dolarización, con lo que es gobernar por plebiscito y con la libertad, porque la libertad es respetar al otro, en lugar de putearlo”, alertó el economista.

