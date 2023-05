Lewandowski confirma su deseo de ser candidato y manda un mensaje a Perotti

El senador Marcelo Lewandowski confirmó este lunes su deseo de ser candidato a gobernador, aunque dijo que para que eso ocurra deben darse una serie de condiciones en los pocos días que quedan antes del cierre de listas. "Así como en 2019 el peronismo recuperó el gobierno provincial unido, ahora se tiene que sentar a la misma mesa para ver si se puede sostener la provincia", dijo, en lo que pareció un mensaje para el gobernador Omar Perotti, quien hasta ahora dio indicios de preferir a su histórico operador, el diputado Roberto Mirabella, aunque no lo verbalizó.

"Siempre que uno está en un lugar quiere progresar y apuesta a lugares cada vez más importantes", respondió el senador ante la consulta periodística en la previa de la apertura de sesiones ordinarias que el gobernador Perotti encabeza este mediodía.

El senador aclaró "esto no pasa por la voluntad de uno ni por el deseo de que lo voten. Hay muchas otras cuestiones que hacen a una candidatura... como las condiciones con las que uno puede ejercer el lugar en donde lo eligen. No me desesperan las candidaturas, sino todo lo que significa el poder gobernar".

"¿A quién no le puede gustar, estando en el lugar que está uno, ser candidato? Uno lo desea claramente. Pero no es cuestión de que a uno le guste o no, que las encuestas den bien... Eso es para empezar, después viene todo el resto, que es lo más importante", dijo el experiodista, quien espera definiciones del gobernador Perotti sobre la sucesión.

El cierre de listas para las elecciones provinciales es el próximo 12 de mayo. "A pesar del poco tiempo que queda tienen que madurar un montón de condiciones para que esto se resuelva" respondió Lewandowski, ante la consulta periodística.

"El peronismo llegó a la Casa Gris en 2019 porque estuvo unido y con la oposición dividida. Ahora la aposición está casi toda unida y el peronismo desunido tiene pocas chances. Entonces todos los que en 2019 construyeron para que el peronismo llegara al gobierno se tiene que sentar a la misma mesa para ver si se puede sostener la provincia". El mensaje parece tener como único destinatario al gobernador, que hasta aquí no dio señales de apertura hacia otros sectores del peronismo en relación a la estrategia electoral y las principales candidaturas.

FUENTE: LETRAP.COM.AR