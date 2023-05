Descubrieron un guiño virtual que reaviva los rumores de romance entre Camila Homs y el futbolista José Sosa

Hace varios días, Cami Homs se convirtió en noticia cuando se filtró una foto en la que aparece junto al futbolista José Sosa, muy feliz y cercana en un conocido boliche. A pesar de que la modelo luego se pronunció e intentó quitarle importancia al asunto, una nueva evidencia podría desmentirla.

A través de la cuenta de chimentos Gossipeame, se conoció que Cami y José ya son contactos en Instagram. A través de una captura de pantalla, la periodista Pochi mostró que en el perfil del deportista, la ex de Rodrigo de Paul figura como una de las personas que él sigue en la popular red social.

Al respecto, la instagramer comentó el hecho y dijo que, poco a poco, la presunta pareja blanquea su situación sentimental. “Por acá ya se formalizó el tema redes sociales. ¡Me gusta esta pareja! Él me parece re fachero, bien por Camí”, comentó.

Desde varios medios, reflotaron las declaraciones de Homs con respecto a su soltería en medio de las especulaciones sobre su vínculo con el de Estudiantes: “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola”.

