Economistas desmienten a ex ministro de Macri que advirtió sobre las reservas del BCRA

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri Nicolás Dujovne publicó un hilo de tuits sobre la disponibilidad de dólares del Banco Central (BCRA) que, según algunos economistas de la City, no busca más que “hacer terrorismo con los depositantes” e “incentivar una corrida de los depósitos” en moneda estadounidense. Y es que el exfuncionario dijo en su red social que el regulador monetario está usando fondos de las entidades y propuso una modificación de la Carta Orgánica del organismo, a través de la cual pretende controlar la evolución de las reservas netas del organismo, una variable que, hoy, no existe oficialmente, sino que es calculada por el mercado.

Si bien se trata de un hilo de tuits, las palabras más polémicas de Dujovne fueron los mensajes en los que señala que “el Banco Central hoy no prohíbe tener reservas netas negativas” y opina que eso “deberíamos cambiarlo ya, dada esta situación de extrema emergencia”. En ese sentido, señala que “sobre depósitos en dólares de u$s18.000 millones, unos u$s11.000 están depositados" en el regulador monetario y deduce que “tener reservas netas negativas implicaría que los bancos se los estarían ‘prestando’ al Central”.

Fuentes cercanas al Gobierno desmientes esos dichos a Ámbito y aseguran que “Dujovne ahora quiere sembrar miedo en los ahorristas argentinos, pero el miedo es que regresen las políticas que llevaron al país a volver al Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Agregan, además, que lo que hace Dujovne, en este caso, y el mercado en general, habitualmente, cuando habla de las reservas netas, término con el que se refieren a las más líquidas, es “tomar valores del balance anual del BCRA e intentar deducir la posición actual, estimando flujos y pagos”, pero aseguran que la cuenta que hacen “no refleja la posición actual del BCRA”.

¿Qué significa que las reservas netas sean negativas?

Lo cierto es que, no solo el Gobierno desmiente al exfuncionario, sino que varios economistas se suman a las críticas respecto de sus dichos. Y no necesariamente para negar la delicada situación de las reservas del Central. Uno de ellos es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain, quien señala que, por más que sean negativas, “lo que dice (Dujovne) es equivocado porque, cuando habla de esa variable, en su cálculo, le resta créditos al BCRA, como el swap chino, que son u$s18.000 millones, y que forman parte de estas”.

Así, explica que, cuando se dice que las reservas netas son negativas, se hace referencia, justamente a que el BCRA está usando ese crédito, por ejemplo, pero “no, la plata de los depositantes”. Asiain opina, en ese sentido, que Dujovne pareciera estar buscando, solamente, “generar una corrida bancaria para infundir miedo en los ahorristas y caos, afectando la estabilidad económica del país con fines electorales”.

Los depósitos en dólares son altos y los préstamos, bajos

Lo mismo sostiene Pedro Gaite, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando explica que, si bien las reservas pueden ser negativas “el BCRA lo que hace es usar los distintos renglones de sus reservas, en los que tiene otros instrumentos además de los depósitos”. Indica que el volumen de préstamos en dólares al sector privado hoy es muy bajo y los depósitos son relativamente altos en términos históricos (más allá de que pueda haber habido cierta salida mayor en el último mes), por lo que desmiente que se pueda dar una confiscación de los fondos.

En la misma línea, el director de MyR Consultores, Fabio Rodríguez, afirma que “una cosa es alertar sobre la debilidad de las reservas en relación con la capacidad de intervenir en el mercado, y otra, muy distinta, es hacer terrorismo con los depositantes”. El economista indica que, si bien es cierto que, en la actualidad, urge mejorar la disponibilidad de reservas del BCRA, porque la percepción de escaso poder de fuego por parte de la entidad lo que hace es retroalimetar las expectativas devaluatorias, “hoy por hoy, la cobertura de los depósitos de los bancos es muy alta, en general, y del cien por ciento, si se toman depósitos privados de personas físicas”.

Rodríguez explica, de esta manera, que “los bancos no exhiben ningún problema para acceder a su liquidez en dólares resguardada en el BCRA para la muy leve salida de depósitos que tenemos”.

Cabe mencionar que el stock de depósitos en dólares del sector privado es, hasta ahora, de unos u$s16,2 millones, según datos del Central y fuentes del sector bancario informan que el sistema respaldo para hacer frente al flujo de los retiros de los ahorristas, que, aunque se acelera levemente cada vez que hay rumores de este tipo, no ven que sean salidas masivas.

Y, por otro lado, aseguran que, si bien están en un buen nivel, el volumen de depósitos actual equivale, aproximadamente, a la mitad del que había en 2019, antes de agosto. “Siempre hay algunos picos cuando hay anuncios, rumores o cambios de gabinete, pero, por ahora, esos saltos tocan lo normal. De todas maneras, ya no hay casi depósitos vista en dólares, en relación al volumen del sistema”, describe una fuente bancaria. Y coincide en señalar que “la peor salida fue agosto 2019, cuando Macri perdió las PASO”.

Vender humo en un contexto electoral

En ese sentido, Asiain, sostiene que Dujovne está “vendiendo humo” para infundir temor en los ahorristas e incentivar una corrida sobre sus depósitos una vez más. Y desmiente que el BCRA esté usando ese dinero. “Para que se entienda. Supongamos que un banco central tiene u$s10.000 millones de reservas por encaje de depósitos bancarios y ni un dólar de reservas propias, luego accede a una línea de crédito como el swap, y le habilitan u$s20.000 millones, sus reservas son de u$s30.000 millones. Si usa u$s15.000 millones para cubrir un déficit comercial provocado por una sequía, sus reservas quedan en u$s15.000 millones y las netas son negativas en u$s5.0000 millones, pero eso no implica que haya usado los depósitos de ahorristas, cómo insinúa (Dujovne), sino que esos dólares no fueron tocados, sólo de utilizaron los de la línea de crédito”, ejemplifica Asiain.

Así, tal como explican fuentes cercanas al Gobierno, “aun siguiendo esos equivocados razonamientos que hace el exfuncionario para calcular las reservas netas, la conclusión es otro error porque no incorpora la posibilidad de financiarse con otras fuentes que tiene el BCRA, que no son depósitos de ahorristas, como la liquidez de u$s5.000 millones del swap con China”.

En definitiva, si bien es cierto que las reservas en la actualidad están en un nivel muy bajo, ya que este lunes cerraron en u$s33.944 millones, incluso a pesar de que el BCRA lleva dos jornadas seguidas comprando dólares en el mercado oficial de cambio y teniendo en cuenta que están en marcha el dólar soja 3 y el dólar agro, e incluso considerando que las reservas netas podrían estar en un terreno negativo, lo que se vería reflejado en el hecho de que se esté usando el crédito con China (conocido como swap) para cubrir la escasez de divisas de este momento, los depósitos en dólares de los ahorristas no están en riesgo de ser confiscados.

Y sería raro pensar que una reforma de la Carta Orgánica saliera a regular un concepto como el de reservas netas que, si bien se usa frecuentemente en el mundo financiero, no es un elemento que contemple el balance del BCRA. Así, tal como señala Gaite “pareciera que lo más necesario para que haya mayor certidumbre, sería que los referentes de la oposición dejaran de generar temores sobre confiscaciones de depósitos”.

Claro que esta frase de Gaite debería ser válida también para el oficialismo, ya que hemos visto este año varios casos en los que el "fuego amigo" generó ruidos en el mercado. En definitiva, la política debería ayudar a preservar la estabilidad y tranquilidad del sistema financiero.

* Para www.ambito.com