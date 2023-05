Soria reconoció que ya hubiera "destituido" a los jueces y Rossi arremetió: "Callate la boca Rosatti"

Tras la resolución de la Corte Suprema, que suspendió las elecciones provinciales programadas para el próximo domingo en San Juan y Tucumán, distintos funcionarios del Gobierno expresaron su rechazo unánime ante las medidas cautelares a las que hizo lugar el máximo tribunal. El ministro de Justicia, Martín Soria, reconoció que si no hubiera "procedimientos" que lo impidan, ya hubiera destituido a los integrantes de la Corte. En paralelo, Agustín Rossi le pidió a Horacio Rosatti que "se calle" a raíz de sus declaraciones recientes contra "la expansión incontrolada de la emisión monetaria".

"Entendamos que hay procedimientos. No es que te levantas y decís estos jueces no me gustan", advirtió Soria en el contexto de una entrevista en Radio Provincia.

"Ojalá fuese así, ya lo hubiésemos hecho hace mucho", deslizó a propósito de la voluntad del oficialismo de remover a los magistrados de sus cargos.

Por otra parte, el funcionario enfatizó que se detuvo a analizar las constituciones de las provincias implicadas y en su opinión "no caben dudas" sobre la legitimidad de las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac.

"Los artículos puntuales que hablan de la posibilidad de cómo se elige el gobernador, cuánto dura el mandato y la posibilidad de ser reelecto, no caben dudas que en ambas situaciones ellos podían presentarse el próximo domingo", argumentó.

"Por eso me llama la atención que hayan resuelto estas medidas cautelares y no se hayan metido a analizar el fondo de la cuestión", agregó.

Por este motivo, Soria adhirió al planteo del oficialismo acerca de una "clara intromisión en el proceso democrático" de las provincias.

"Nos llama la atención faltando tan pocos días para la elección, con las boletas impresas, con la publicidad en las calles, llega esta medida cautelar", manifestó Soria, además de criticar la iniciativa de la Corte que, desde su óptica, "ni siquiera resuelve el fondo de la cuestión, simplemente se limitaron a suspender la elección".

El ministro apuntó también contra los principales referentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que "celebraron" el fallo en cuestión.

"Estos personajes", dijo Soria refiriéndose a Larreta y Bullrich, "hablan de la Corte como si fueran ellos. Son lo mismo", expresó.

Se trata, según el titular de Justicia, de "la misma Corte que -con otra cautelar- permitió que se viole la ley de coparticipación federal para robarle fondos millonarios a las provincias para financiar la campaña presidencial de JxC, que hoy celebra sus fallos".

"Callate la boca Rosatti", el exabrupto de Agustín Rossi

El jefe de gabinete, Agustín Rossi, no se quedó atrás a la hora de pronunciarse contra la Corte Suprema de Justicia y se refirió a la "fuerte intencionalidad política del fallo".

“Sin duda la Corte se quiere meter en política electoral. Esta es una Corte partidaria, no es la cabeza del Poder Judicial. La decisión de la Corte impide el ejercicio soberano del federalismo”, objetó el funcionario cercano a Alberto Fernández en El Destape Radio.

En su análisis, Rossi enfatizó que “es una situación tan grave que puede generar conflicto institucional entre la Corte y alguna de las provincias".

"Hoy Rosatti también se metió en política económica", recordó el jefe de gabinete a raíz de las consideraciones del presidente de la Corte contra la emisión monetaria.

"Lo dice el presidente de la Corte que es incapaz de administrar la Obra Social del Poder Judicial. En el medio de esto hay un exadministrador de la Corte que denuncia a Rosatti. Si la Corte hubiese hecho esto hace un mes, las cosas serían más claras”, manifestó.

"¿Cómo Rosatti va a opinar sobre la emisión? Callate la boca, porque estás opinando sobre la política monetaria de Argentina que, además, depende del Banco Central, que además es autónomo”, graficó Rossi.

Al referirse a Patricia Bullrich, el funcionario remarcó que "todavía no sabe cómo contestar que en su oficina se borraron los teléfonos de [Gerardo] Milman y sus asesoras, pero ahora dice frenamos la reelección".

"Está mal institucionalmente la Argentina", declaró Rossi. "Es el peor Poder Judicial de la democracia. Las provincias son las que tienen que decidir si desobedecen el fallo de la Corte”, amenazó.

