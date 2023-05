"El Plan Quilombo": los esfuerzos del Gobierno ante una posible nueva corrida y el peligro de la hiperinflación

Entre el conjunto de enunciados del nuevo plan anunciado por el Gobierno, por ahora no están definidas las medidas puntuales, el que más llama la atención es el enunciado que explicita que "el BCRA aumentará la intervención en mercado de cambios y va a administrar el ritmo del crawling peg". La gran duda para los analistas del mercado local y de Wall Street consultados por iProfesional es si esto significa que el BCRA aumentará el ritmo mensual de devaluación del peso frente al dólar del 6% a un valor más alto que podría llegar al 12 % en mayo o si el BCRA generará un fuerte salto del tipo de cambio oficial como el que viene solicitando desde enero el staff del FMI a los negociadores del equipo económico en Washington.

No se trata de un plan antiinflacionario como los clásicos ya que de acuerdo a los enunciados conocidos se busca una reactivación del consumo que no es lo recomendable en una contexto inflacionario como el actual y a tratar de evitar una pérdida de dólares de las reservas internacionales del BCRA con una mayor ampliación del cepo cambiario por mayores restricciones a la compra de dólares.

"El peligro latente es que una incentivación al consumo como por ejemplo bajar la tasa de interés de financiamiento de compras con Ahora 12 y por otro lado subir la tasas de interés de plazos fijos y de las Leliq sería considerando las declaraciones de Sergio Massa una especie de nuevo quilombo en la macroeconomía comentó a iProfesional un economista que forma parte de de los equipos técnicos de un sector de la oposición.

"También se suma la inconsistencia de bajar tasas por saldo de interés de tarjetas de crédito y el incremento de reintegros a sectores vulnerables por consumos con tarjetas de para sostener el nivel de actividad y si se fogonea mucho el consumo la inflación podría seguir escalando y no habría que descartar un hiperinflación y la gente comienza de desprenderse de los pesos para comprar bienes o dólares" comentó el economista.

Puntos que no están claros

El otro de los puntos que no está claro es dar vuelta el prefinanciamiento de exportaciones y utilizarlo para pagar importaciones que realizan sectores como la industria automotriz, la petrolera y la minera.

Desde la semana pasada algunos funcionarios de la secretaría de Comercio, la secretaría de Industria del y BCRA habrían tenido diálogo con importantes grupos económicos para analizar ante la falta de dólares la factibilidad de utilizar para pagar importaciones préstamos de bancos internacionales que se utilizan para para prefinanciación de exportaciones.

A través de este esquema se buscaría que los bancos financien el pago de importaciones a través de líneas de créditos en dólares que se destinan a la prefinanciación de exportaciones y luego cuando la empresa del mismo grupo económico exporte cancelará ese crédito.

A esto se sumaría la posibilidad que las empresas automotrices utilicen en el futuro un swap que se negocia con Brasil para pagar sus importaciones en reales brasileños en lugar de demandar dólares oficiales al BCRA para pagar esas importaciones algo similar al pago de las importaciones con el swap de China. Con estas dos alternativas el BCRA podría evitar entregar unos 3.000 millones de dólares a esos sectores que importan insumos y también exportan productos terminados.

La pregunta del millón: ¿cómo reaccionará el mercado cambiario a los últimos anuncios?

Por ahora no sabe cómo reaccionará el mercado cambiario esta semana luego de conocido el dato del IPC del Indec que mostró una inflación mensual del 8,4 %, una anualizada del 108,8 % y una inflación acumulada del 32 % para el primer cuatrimestre del año.

Esto implica que en solo cuatros meses la inflación se consumió más de la mitad de la inflación del 60 % computada en el Presupuesto 2023 por lo tanto todo lo presupuestado para el año como ingresos y gastos deberán ser ajustados.

Por otro lado hay que mencionar que luego del 12 de abril pasado cuando se conoció el número del 7,7% de inflación mensual de marzo la corrida cambiaria que se inició el 27 de marzo cuando Mauricio Macri anunció que no sería candidato a las presidenciales se espiralizó y llevó el valor del dólar paralelo de 390 a casi 500 pesos frente al valor actual de 475 pesos.

En relación a la inflación de abril el último informe de la consultora Invecq destaca que si bien no deja de sorprender por la aceleración que marca el indicador desde inicios de año, está en línea con lo que esperado ya que, al comparar con episodios de corridas cambiarias anteriores, y teniendo en cuenta un guarismo mensual ya alto como punto de partida (+7,7% en marzo), era de esperar que en abril la tasa perforara el 8%.

La nueva suba de tasas busca evitar un agravamiento de la dolarización

Panorama complejo

En la corrida cambiaria de las PASO 2019, la tasa de inflación mensual previa al episodio había sido del 2,2% y se aceleró hasta el 5,9%. En octubre de 2020, con una inflación de partida del 1,9% muy contenida por la cuarentena, el episodio cambiario la aceleró hasta el 3,8%. La corrida del año pasado, que terminó con la eyección de Martín Guzmán del ministerio, hizo saltar la tasa mensual del 5,1% al 7,4%.

Si bien no son todos episodios directamente comparables (hay múltiples factores en juego, la devaluación de 2019 fue del tipo de cambio oficial y en los demás episodios de los paralelos, etc.), los indicios son claros y partiendo de un 7,7% y con una corrida tan fuerte como la que se experimentó en la segunda quincena del mes, era muy poco probable que la tasa de inflación siguiera en el "7 coma algo".

El informe de la consultora señala además que el panorama para el mes de mayo luce igual o más negativo, y difícilmente podamos ver una tasa mensual por debajo del 8%. Para explicarlo el informe describe qué hay que tener en cuenta dos factores.

En primer lugar, una cuestión metodológica. Dado que la medición del IPC se hace con promedio mensual de precios, la aceleración de la inflación de abril -que se dio fundamentalmente en la segunda quincena del mes- deja un "arrastre inflacionario" importante para el promedio de mayo. Y esto es así porque la corrida cambiaria en los mercados paralelos, al igual que la aceleración del crawling-peg oficial (que llegó a superar el 8% mensual para desacelerarse nuevamente al 6%-7% actual), tuvo lugar en la tercera y cuarta semana del mes pasado y por eso el promedio mensual de variación de los paralelos da solo 10%. En segundo lugar, los datos de alta frecuencia dan cuenta de una aceleración fuerte de la tasa de inflación durante la primera semana de mayo.

¿Inflación incontrolable?

El informe se pregunta si ¿estamos ante un nuevo escalón permanente del ritmo de precios? Porque plantea que ya pasamos del 5% al 6,5% y ahora al 8% mensual y que pueden parecer movimientos pequeños, pero en términos anualizados estos saltos significan pasar de una tasa anual de 80% a 113%, y luego a 150%.

Los rubros con mayor impacto en el promedio de precios para este último mes fueron los de indumentaria, y los de alimentos y bebidas no alcohólicas. En la comparación interanual ambos rubros vuelven a aparecer en los primeros puestos lo que indica que el mes de abril no fue una excepción, acompañados también por los precios de restaurantes y hoteles.

Un fenómeno que sigue tomando fuerza es la distorsión de precios relativos. Para el mes en cuestión, mientras que el precio de la indumentaria subió 10,8%, las bebidas alcohólicas subieron solo 3,8%.

En términos anuales, mientras que el rubro con mayor suba marca un aumento del 126,6%, los servicios de comunicación avanzan al 81% anual. Una distancia de más de 40 puntos porcentuales entre dos rubros de la canasta de consumo.

Lo que viene

Con respecto al futuro lo más preocupante es que según el Instituto de Estadísticas de CABA, la escalada de los dólares financieros en la segunda quincena de abril (CCL +10,8% entre el 17/04 y el 30/04) apenas impactó en la suba de precios de ese mes, poniéndole 0,2 puntos porcentuales al 7,8% calculado y dejando todo el efecto para mayo. De acuerdo a la opinión de José Donati (Director General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires) la escalada de los dólares financieros en la segunda quincena de abril (el CCL Senebi subió 10,8% entre el 17/04 y el 30/04) tuvo una incidencia de apenas 0,2 puntos porcentuales en el índice total de abril, por lo que se verá reflejada prácticamente en su totalidad en mayo.

El último informe de Portfolio Personal Investment destaca que: "la anticipación del dato de abril brindado por CABA exhibe que la inflación sigue acelerando y tomando la media móvil de tres meses anualizada como proxy de la tendencia inflacionaria descubrimos que la núcleo (excluye estacionales y regulados) viene acelerando desde 96,7% en enero y 114,5% en marzo hasta 132,9% en abril, superando largamente la velocidad récord de julio 2022 de 114,5 %".

Al respecto, ya se conocieron relevamientos de alta frecuencia de la primera semana de este mes que ubicaron la inflación en 3,5/3,6% semanal, siendo la más elevada en más de veinte años, a excepción de la medición post PASO 2019, cuando el dólar se disparó 29,6% entre el 12/08/19 y el 14/08/19. Por lo tanto mayo tiene una alta probabilidad de marcar una aceleración significativa y transformarse en el registro más elevado al menos desde el 10,4 % de abril 2002 a la salida del Plan de Convertibilidad.

"Con estas perspectivas, los rumores de las últimas horas según los cuáles el FMI adelantaría los desembolsos previstos para todo el año a cambio de una devaluación discreta para llevar el tipo de cambio comercial general a niveles similares a los del dólar soja abren más interrogantes y sobre todo en qué dinámica inflacionaria entraría el gobierno en la previa electoral con una devaluación oficial sobre este escenario de inflación fuera de control" destaca también el informe de Invecq.

El número de inflación del 8,4 % mensual medido a través del IPC de abril ya da una idea sobre cuál será el punto de partida para mayo en vista de que algunas consultoras y bancos han comenzado a alertar que no hay que descartar los dos dígitos. Este nuevo plan por ahora no contempla atacar el mayor problema que es la inflación que día a día pulveriza los ingresos de los argentinos. Por lo tanto en caso que las medidas que se anuncien no sean acompañadas por los mercados existe el peligro de una nueva corrida cambiaria y el gobierno tiene menos armas para enfrentarla.

* Para www.iprofesional.com