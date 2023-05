Pablo Javkin decidió no hacer campaña y apostar todo a la gestión

A pesar de haber presentado formalmente su precandidatura a la reelección, el intendente de Rosario Pablo Javkin le comunicó a su equipo más cercano que no habrá una campaña de su parte. “Decidió seguir trabajando, no cree que sea momento de hacer política electoral con la situación que está atravesando la ciudad”, le explicó un miembro de ese team. Sin eslogan, sin afiches, sin actividades pactadas, Javkin apuesta a empatizar con el electorado dedicándose casi exclusivamente a la gestión, especialmente al abordaje de la crisis de (in)seguridad que jaquea a Rosario.

“No esperes de mí una campaña electoral, porque a mí lo que me toca es trabajar”, le dijo Javkin al periodista Sergio Roullier luego de confirmarle que iría por la reelección, un día antes del cierre de listas. Esa entrevista, en la que el tema electoral fue deliberadamente dejado en segundo plano por parte del intendente, fue su lanzamiento. Antes, había encabezado un plenario de su partido, CREO, en el que presentó a su militancia las candidaturas de Ciro Seisas para el senado provincial y de María Eugenia Schmuck y Fabrizio Fiatti al Concejo rosarino. Fueron sus dos únicas movidas electorales públicas.

En su entorno explican que el motivo “obedece al hecho de estar en gestión”, pero lógicamente “lo refuerza” la crisis de (in)seguridad que vive Rosario. “No es momento para hacer política, sino para gestionar”, dicen. “Pablo está ocupándose de lo que se tiene que ocupar, está ejerciendo de algo más que de intendente, está intentando todo lo posible para que no dejen sola a la ciudad dada la gravedad del momento”, añaden. En esa línea también se inscribe la decisión de no responder a las críticas, especialmente del socialismo, a su gestión.

En ese sentido, sí se nota un endurecimiento en su discurso relacionado con el gobernador Omar Perotti. Tras el cierre de listas, Javkin encabezó una conferencia en la que criticó la gestión en seguridad del gobernador y habló de “discriminación” hacia Rosario en materia de móviles y agentes. “El ministro Claudio Brilloni se rompe el alma pero necesita recursos”, dijo, apuntando directamente a Perotti. Viniendo de una relación cordial entre ambos desde el comienzo de sus gestiones, el cambio discursivo hizo ruido.

Sin embargo, a su alrededor niegan que haya existido tal cambio con respecto al gobernador, simplemente lo atribuyen a la falta de respuestas por parte del gobierno provincial a los reclamos que les hacen desde el Palacio de los Leones. La autonomía de la ciudad y el proyecto de ley para que los intendentes nombren a los jefes policiales de su ciudad “que duerme hace 17 meses en el Senado” son mencionados como ejemplos. “No es que se nos ocurrió ahora, va pasando el tiempo, la inseguridad crece y es lógico entonces que el tono sea más duro”, explican.

Más allá de la tesitura adoptada de no hacer campaña formal -incluso en los espacios cedidos para propaganda por la justicia electoral se esperan piezas vinculadas a la gestión-, en el equipo de Javkin reconocen que “no está decidido que más adelante no haya nada”. El intendente forma parte de un esquema provincial al que también reportan dos sectores del PRO y el radicalismo que abraza la precandidatura de Carolina Losada. “Si en algún momento ellos ponen un cartel no es que Pablo vaya a bajarlo”, avisan en el javkinismo, pero “no va a haber una campaña encabezada por él”.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe.