Polo Morín y su gran momento en “Coyote Hills” y “La Más Draga”

Polo Morín, el actor y modelo de ¿Quién Mató a Sara? y Coyote Hills, empezó su carrera en papeles diferentes de ficciones como La rosa de Guadalupe, a la que han seguido participaciones en series y telenovelas como Gossip Girl: Acapulco, Sueño de amor, Mi Corazón es Tuyo y en las cintas Sobre tus huellas y Escuela para seductores.

En 2021, Polo participó en la exitosa serie mexicana de Netflix ¿Quién mató a Sara? en donde interpretó José María, papel que en su versión más adulta haría Eugenio Siller. Tanto la primera como la segunda temporada estuvieron entre los diez títulos más vistos en la plataforma en diversos países.

Adicional a este magnífico proyecto, Polo está haciendo un cross over en la televisión anglosajona, ya que participa en la serie Coyote Hills, la cual tiene como trama los misterios de un poblado en el sur de California a través de los ojos de jóvenes estudiantes de preparatoria.

Con el paso de los personajes, Polo se fue acercando a sí mismo, ya que muchos de esos personajes reflejan su propio ser, como Fernando Lascurain en Mi corazón es tuyo, inteligente pero conflictuado con su destino, o Mateo en Coyote Hills un adolescente amable que está por enfrentarse a los retos de la vida adulta.

Morín está dejándose ver en otros proyectos televisivos que resuenan con su sexualidad. Recientemente, tuvo una aparición en el famoso show drag mexicano, La Más Draga, en el cual participó como juez en un episodio. Cabe mencionar que, para aparecer en este programa como invitado, se debe formar parte de la comunidad o haber hecho una labor a favor de la misma.

La homosexualidad de Morín se vio expuesta en el 2016 por un hacker que publicó fotos intimas del actor con su pareja. Y por esto se desató un escándalo en México. Después de una tormentosa salida del clóset y conocer la amargura de ser señalado por ser un hombre gay, decidió utilizar su voz y popularidad con una nueva faceta como filántropo. Por ello se unió a la app Blued, como embajador para una campaña de recaudación de fondos para cuatro ONGs mexicanas que buscan apoyar a las personas bajo representación de la comunidad LGBTQ+.

Al respecto, el actor explicó cómo busca crear empatía entre las personas. “Siempre he creído que el 90 por ciento de las ocasiones, la gente no es mala, no es malintencionada, y el hecho de que lo expongamos y se hable, ayuda a que no se vayan a los prejuicios y se informen. Además, vale reconocer que diferente no es malo, al contrario a mi parecer es bueno, puedes destacar de los demás”, señaló.

Y remarcó: “Al formar parte de la comunidad y haber sufrido discriminación por mis preferencias sexuales hace tiempo, me pude dar cuenta que dentro de una misma comunidad hay discriminación. Ya vivimos una discriminación por fuera y sufrir una discriminación por dentro no tiene mucho sentido. Nos hace falta conectarnos y espero que al comunicar esto podamos mejorar”.

En un video de la campaña, Morín habla sobre la razón por la que es importante hacerse oír en temas que atañen a la sociedad, como lo es donar a ONGs que hacen la diferencia en el mundo y que han marcado su vida. “Algo que me llevo mucho en el corazón, es esto justo que podría ser un impacto totalmente diferente. Voy a alzar la voz, no solo por mí sino por los demás, porque somos una comunidad muy diversa y lejos de ser algo malo, las diferencias nos hacen únicos, demostrando la magia única que tú tienes y dejar de tratar de empatarnos con algo que no somos”, expresó.

Además de este proyecto, el actor y activista se encuentra grabando una telenovela que marcará su gran regreso a la pantalla chica en México, después del gran éxito obtenido en la serie de Netflix “¿Quién Mató a Sara?” y Rivit TV Coyote Hills.

Con informacion de Infobae.