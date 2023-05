Viotti dijo que Castellano descuida a los rafaelinos para no perder votos

Desde un par de años a esta parte el nombre de Leonardo Viotti se consolidó como uno de los referentes de la oposición en la política doméstica. En este 2023 electoral, y ante un oficialismo con varias décadas en el poder y con reconocida falta de renovación de cuadros, el radical y sus seguidores entienden estar a las puertas de una oportunidad histórica: suplantar al intendente Castellano, cuando éste lleva 3 períodos consecutivos, e intenta un cuarto. "Un poco más en movimiento todo lo que tiene que ver con la campaña, a la que vamos entrando de a poco. Son días interesantes. Son momentos en donde uno empieza a mostrar el trabajo que hizo, el trabajo que queremos hacer. El contacto con la gente es lindo y los desafíos también son interesantes", dice el legislador precandidato a intendente, en el comienzo de la entrevista que le brindó a Radio ADN y que nosotros reproducimos. "Sé que implica mucha responsabilidad de todos nosotros. Pero nosotros no somos improvisados". Casi sin que se lo pregunten, Viotti alude a la existencia de un equipo técnico de colaboradores, tratando de desactivar lo que entiende son versiones que desacreditan sus cuadros técnicos. "Nosotros tenemos un equipo que hace más de 20 años que hacemos política. Y te puedo decir que hace años que vengo caminando la ciudad hablando con vecinos, con instituciones, con empresarios. Sé lo que la ciudad de Rafaela quiere. Y tengo la decisión personal y política de ponerme al frente y liderar. Lo sé". "Y del otro lado, desde el oficialismo, hay una campaña del miedo diciendo Leo es muy joven, Leo no tiene equipo, Leo no tiene proyecto". Los tres planteos fueron respondidos por el edil, pero el énfasis fue puesto en explicar lo del equipo. Propio. Y del intendente. "Equipo tenemos, ahora, si vos estás en la intendencia, tenés 1500 empleados, tenés un montón de personal político que depende de vos y les decís a todos vení mañana a las 9 de la mañana al Viejo Mercado, y sacás una foto de más de 100 personas que son todos empleados municipales, o facturan para el municipio, o trabajan para el gobierno provincial que son del mismo espacio político, así cualquiera junta gente y te muestra; ellos están en el gobierno. Ahora yo tengo un montón de voluntarios, de personas que vienen de gestionar instituciones públicas o privadas, personas que están ligadas a clubes, personas que vienen de lo privado directamente que trabajan por su cuenta, profesionales que trabajan en empresas, esa gente están haciendo sus actividades y no están dispuestas para eso", grafica el precandidato.

EN LA IDEA DE ACHIQUE DEL GASTO POLÍTICO, VIOTTI SACARÍA AL JEFE DE GABINETE

"Hay puestos que nosotros consideramos que no son necesarios. La figura del jefe de gabinete hoy tiene responsabilidades que en realidad le son innatas al propio intendente". En la entrevista, Viotti señaló que el dinero no gastado en sueldos de funcionarios se redestinaría a cuestiones objetivamente más necesarias para la comunidad.

DETALLES Y PRECISIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

El precandidato radical a la intendencia de "Unidos para cambiar Santa Fe" dijo querer evitar los eslóganes, y de este modo poder diferenciarse con el resto de los postulantes. "Durante toda la campaña nos vamos a dedicar a detallar específicamente cada una de estas acciones que estamos proponiendo, porque el vecino tiene que saber como, sino nos quedamos solo en eslóganes. Porque después la gente nos escucha y muchos decimos cosas parecidas. Bueno, nosotros vamos a ahondar y le vamos a mostrar a los vecinos que tenemos un plan que venimos pensando hace tiempo". "Durante la campaña también vamos a ir mostrando personas, referentes y los equipos que tenemos en cada área. Yo no soy solo", insistió.

TRÁNSITO: UNO DE LOS TEMAS LOCALES NUNCA RESUELTOS

Entendiendo que existen cuestiones donde la solución es atinente a otras jerarquías del Estado, en la nota Radio ADN consultó a Leonardo Viotti respecto a un problema sobre el cual, las herramientas en su totalidad la tiene el municipio. "El tránsito vos necesitás trabajar sobre tres ejes: primero infraestructura pública. Quitar los giros a la izquierda en los bulevares y avenidas de doble sentido de circulación. El otro gran eje es la capacitación de las personas porque entendemos que las personas tienen que entender que cada uno de ellos son responsables de su salud y de la del otro también. El otro gran eje es el control. Infraestructura, concientización y control". En este tema el precandidato a intendente, aprovechó y criticó las idas y venidas del actual gobierno."Si vamos a poner siempre por arriba los intereses políticos..., hay temas que son antipáticos, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Y si tenemos un intendente que no habla del tema porque no queda bien, que en las épocas de elecciones sacamos los controles para que no se nos enojen si tenemos que hacer alguna multa..." concluyó Leonardo Viotti.