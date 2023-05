Gerardo Morales y un mensaje para Losada: "No pongan en riesgo el cambio que se viene en Santa Fe"

En medio de su recorrida por el país para fortalecer su candidatura presidencial, el titular del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, pasó este martes por Rosario y le mandó un mensaje a Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, quienes protagonizan una áspera interna en Unidos para Cambiar Santa Fe. “Llévense bien, no pongan en riesgo el cambio que se viene en Santa Fe. Si lo hacen ambos van a ser responsables”, señaló el gobernador de Jujuy.

Morales aseguró que Juntos por el Cambio va a gobernar el país, calificó a Javier Milei de “loco y perverso” y disparó contra los Fernández: “Cristina se cree que bajó de un plato volador y Alberto todavía está en el plato volador, dando vueltas en la estratósfera”.

—Estamos a menos de un mes para el cierre de listas, ¿está confirmada su candidatura presidencial?

—Sí, claro. Voy a ser candidato a presidente por el radicalismo. Estamos ya con una agenda intensa: el 12 tenemos la convención y vamos a ratificar el programa de gobierno. El 14 se inscriben los frentes y alianzas y obviamente participaremos en Juntos por el Cambio, algo que ya fue resuelto en la convención de La Plata. Estamos en el marco de negociaciones con todas las fuerzas políticas para llegar a la inscripción del 24.

—Por como está armado el escenario, competiría contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es su diferencial en la interna de Juntos?

—El radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio. Otra cuestión importante que necesita el país es un fuerte liderazgo. Un presidente con carácter y con experiencia de gestión. Yo la tengo, al igual que Horacio y Patricia. Goberné una provincia chica, pero con problemas de envergadura nacional. Terminé con la violencia, los cortes de ruta y el Estado paralelo de Milagro Sala, que está presa por la corrupción en Jujuy y no la voy a indultar, porque con la corrupción no se negocia. Ordené la vida cotidiana de las personas y eso es lo que hay que hacer en el país. Además, transformamos una provincia que muchos decían que era inviable y hoy tiene la capacidad propia —en un marco de discriminación del gobierno nacional— para tener un masterplan de inversiones productivas, poner en marcha un régimen de promoción de inversiones único en el país y que además ha desarrollado el litio, las energías renovables, el turismo, el cannabis con fines medicinales, entre otros proyectos. Ese es el antecedente con el que me permito presentarme como candidato a presidente de los argentinos y con la seguridad de que voy a poder gobernar el país. Con un equipo y obviamente en el marco de Juntos por el Cambio, pero voy a tomar las decisiones que hay que tomar y voy a afrontar los desafíos que tiene este gran país, porque somos un gran pueblo.

—Facundo Manes dice que él también va a ser candidato y que estaría dispuesto a competir contra cualquiera que se presente. ¿El radicalismo puede tener dos candidatos a presidente o debería sintetizar una sola opción?

—Estamos hablando con Facundo, es posible que logremos algún esquema de unidad en estos días.

—¿Si la interna entre Bullrich y Larreta se profundiza ve posibilidades de que Juntos salga tercero en las generales?

—No creo. Juntos por el Cambio va a gobernar el país. El primer desafío que tenemos como pueblo es que se vaya el Frente de Todos, y que demos cuenta al pueblo argentino que el kirchnerismo ha cumplido un ciclo. Lo de Cristina y Alberto es patético: Cristina se cree que bajó de un plato volador y Alberto todavía está en el plato volador, dando vueltas en la estratósfera. A Alberto hay que llevarlo a hacerle una visita guiada en un supermercado para que vea las góndolas. A Alberto y a Cristina no les jode la inflación, no están preocupados por los problemas de la gente, les importa quién va a las Paso. Ella hace un acto y se presenta como si no fuera parte del gobierno. Ella es la primera responsable: creó este engendro que es el Frente de Todos y puso a Alberto como su candidato a presidente. Insisto: lo primero que tiene que pasar es que se vaya el Frente de Todos. Juntos por el Cambio va a gobernar la Argentina y falta tiempo para que se empiece a correr el velo sobre Milei.

—¿Cree que Milei se va a empezar a desinflar?

—Creo que se va a empezar a descubrir la mentira. Además de ser un loco desquiciado, es un gran engaño. Todo lo que plantea es imposible de ejecutar. Cuando habla de dolarización la gente pensará que en lugar de pesos va a manejar dólares y que en Estados Unidos habrá una maquinita para imprimir dólares y eso no es así. Es una ficción, necesitaríamos 45 mil millones de dólares para dolarizar, y después no se sale. Además, está el tema de los vouchers para las escuelas, la venta de órganos. La verdad es que es un loco, y además es perverso. Este muchacho trabaja sobre los peores sentimientos de los jóvenes. Sobre la bronca, y tienen razón de tenerla, pero trabaja sobre el odio, la venganza, la violencia. Hay que trabajar con los chicos, decirles que se queden, que este es un gran país. Hay que estabilizar la economía, pero con un criterio federal, tenemos un gran potencial.

—¿Cómo sería ese esquema?

—Pongamos como ejemplo al campo, y a estas empresas biotecnológicas: les sacás la pata de encima y de 400 se van a 1.500 trabajadores. Me preocupan algunos ortodoxos que tenemos en Juntos por el Cambio, pero que también los tiene el Frente de Todos. Dan vueltas por todos los medios de comunicación dando clases de economía pero han fracasado. Este es el momento de la política: que los economistas aporten, pero que se tomen decisiones políticas. Dentro de esas decisiones hay que apostar al desarrollo, al federalismo, a la producción.

—¿Con qué instrumentos?

—Si tenemos número en el Congreso vamos a aprobar una ley que resuelve el problema de la micro y pequeña empresa. Hay que sacarle el pie al que ocupa de dos a diez, quince trabajadores: bajarle a 10% los impuestos y reducirle el costo laboral. Además, al que exporta no hay que ponerle el pie en la cabeza y vamos a sancionar leyes que den seguridad jurídica por treinta años, como la ley de inversiones mineras de la década los noventa. Te defino reglas, vos invertís, empezás a generar trabajo y a cambio no te modifico las reglas. Con eso vamos a hacer un país previsible y van a empezar a aparecer el crédito y la inversión. Con un mercado de capitales activos empezás a poner en marcha lo que estoy haciendo en Jujuy: con esta crisis tengo veinte empresas que ya están empezando a invertir en el parque industrial. Y se van a anunciar en Jujuy tres inversiones importantes, en litio, de una empresa argentina y otra norteamericana, y otra de una petrolera. Tenemos el cobre, el litio, el níquel, y Vaca Muerta el año que viene va a vender 6.500 millones de dólares adicionales en crudo y vamos a empezar a vender gas.

—Lo traigo a la provincia. ¿Cuál sería el trazo grueso de su plan de seguridad para Rosario?

—Primero, un abordaje del gobierno nacional. La responsabilidad primaria es del gobierno de la provincia. Por eso necesitamos acá liderazgo, coraje y equipos para encarar el tema, que se tomen decisiones y combatir la corrupción que llega a los distintos estamentos institucionales. No todas las semanas, pero cada quince días vendría a Rosario al comité de crisis. Igual, no es sólo Rosario: son las fronteras, las rutas. Tenemos que discutir la ley de derribo: yo estuve en el operativo de Gendarmería en Orán, en Tartagal, y pasan las avionetas, dejan la droga y no se puede hacer nada. También hay que fortalecer la Justicia, darle transparencia y generar mecanismos de control con las fuerzas de seguridad. Es toda una política integral. Acá en Rosario hay una guerra de mafias, que hace que se visibilice más, pero en el conurbano pasa lo mismo. Se necesita un presidente que tenga lo que hay que tener para luchar contra las mafias. No es una cuestión que se va a resolver de la noche a la mañana, pero hay que meter en cana a todos los que están vinculados al narcotráfico, acá y en el país.

—En la primaria de Unidos para Cambiar Santa Fe hay dos candidatos radicales, Pullaro y Losada, en una interna que también se recalienta bastante. ¿Habló con ellos, pensando en las generales y en un posible futuro gobierno?

—No, yo soy presidente del partido, no padre de Carolina ni de Maximiliano.

—Pero está brava la interna.

—Ojo, buen diálogo que después hay que gobernar. Llévense bien, no pongan en riesgo el cambio que se viene en Santa Fe. Si lo ponen en riesgo ambos van a ser responsables. Soy presidente del partido y los apoyo a los dos: Maxi y Carolina son dos grandes candidatos. Tranquilo Nerón, eh. Buena energía, a no volverse locos, porque después hay que gobernar. Así que tranquilos, no hagan lo que están haciendo Patricia y Horacio, que ya es bastante para Juntos por el Cambio.

Fuente: La Capital, sobre una nota de Mariano D'Arrigo