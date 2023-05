Julio Iglesias rompió el silencio sobre su estado de salud: “Estoy muy preocupado”

El cantante Julio Iglesias reapareció preocupado, pero también furioso por lo que se está diciendo de él a nivel mundial sobre su salud, en especial que se habla de un deterioro cognitivo, sumado a dolores de la cadera que le sería una consecuencia de su historial médico. Ante el millar de titulares, el romántico compositor habló muy claro en su comunicado de Instagram.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", Comentó el cantante español, Julio Iglesias.

No conforme con esa aclaración, Julio Igleisas apuntó contra la prensa y negó cualquier declaracion y afirmación negativa sobre su estado de saludo física y mental: "No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad".

Con el comunicado, el famoso cantante agregó una foto al sol donde se le ve fuerte y vigoroso: "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. ¡Muchísimas gracias como siempre!", finalizó Julio Iglesias.

Zulemita Menem reaccionó al posteo de Julio Iglesias

La empresaria e hija del expresidente Carlos Saúl Menem (1930 -2021) fue una de las primeras argentinas en salir y reaccionar ante el posteo del cantante español.

"Único", comentó Zulemina Menem al leer las palabras con la que Julio Iglesias reapareció en las redes sociales para desmentir todo lo que amigos y su círculo más cercano venía diciendo sobre su estado de salud y de paso hacerle un llamado de atención a los medios de comunicación por las repercusiones de información no confirmada por él.

Fuente: caras.perfil.com