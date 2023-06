Durísima acusación de Pullaro a Perotti

El precandidato a gobernador de Santa Fe y exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se refirió a la crisis de violencia en la provincia por parte de las bandas narco criminales y dijo que el actual ministro de Seguridad, Claudio, Brilloni, no tiene el apoyo del gobernador Omar Perotti para combatirlas.

"Creo que lo que sucede hoy en la provincia de Santa Fe es que el ministro Brilloni no tiene el respaldo del gobernador, y al no tener el respaldo de gobernador, eso es muy difícil", expresó Pullaro.

El precandidato del radicalismo dijo que, durante su gestión frente al ministerio, contó con el respaldo del exgobernador Miguel Lifschitz y se diferenció de Perotti afirmando que, si logra ser gobernador, va a avanzar en políticas de Estado para combatir a las mafias.

"Cuando el Estado quiere, puede. Yo iba al frente contra las organizaciones criminales porque tenía al gobernador atrás que me respaldaba en todas. Miguel Lifschitz me respaldaba en todas. No es tan difícil ir a fondo cuando vos tenes el respaldo del uno", señaló Pullaro.

"Cuando estábamos en el ministerio de seguridad no solamente le secuestrábamos los bienes a las organizaciones criminales cuando las deteníamos, sino que los rematábamos. Y con la plata le pagábamos la indemnización a las víctimas. Eso es una política de Estado", contó el radical.

Pullaro recordó además que en el 2012, cuando era diputado provincial, ya hablaba de Los Monos y Alvarado, las principales bandas narco criminales de Santa Fe.

"En 2012 nadie hablaba de narcotráfico, de Los Monos, de Luis Medina, de Alvarado... de nadie. Yo fui el primero que habló. Y ahora tuve que declarar contra Los Monos con Los Monos en frente y tuve que declarar contra Alvarado con Alvarado en frente", dijo.

Con informacion de Aire de Santa Fe.