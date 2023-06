La furia de Virginia Gallardo porque le judicializaron una deuda de ABL: “Gracias a dios vivo del canje”

En las últimas horas, Virginia Gallardo recurrió a sus redes sociales para hacer un explosivo descargo con respecto a un momento personal. Durante la mañana de este jueves, la panelista y bailarina hizo pública su situación financiera. “¡Tengo una deuda de ABL de pandemia! De 150 mil pesos, que como la judicializaron, para poder cancelarla, y acceder a un plan de cuotas con intereses, tengo que pagar al abogado del Estado... 77 mil pesos más, más de la mitad de la deuda. ¿Cuántos estaremos así?”, escribió indignada.

Su tuit tuvo una enorme repercusión y empezó a recibir mensajes de todo tipo, que también, decidió responder por la misma vía. “Para los vivos que escriben, dos cositas... Deuda periodo 2020/21, que no pude pagar porque estaba sin trabajo... ¡Como el mundo entero! Tenía preocupaciones más importantes, como alimentar a mi bebé... porque además fui mamá en mayo del 2020″, lanzó.

“Y no desconozco la deuda, al contrario, para una persona que trata de estar siempre día, con sus papeles e impuestos... queriendo regularizarla, me encuentro con que debo más en abogados que en la deuda misma”, agregó.

“Si a eso le sumamos que tengo un departamento que compré con un crédito UVA, que se adapta a la inflación... Si quieren salgo a robar, o nos conformamos y naturalizamos todo... total, ya estamos acostumbrados”, tuiteó con bronca.

“Y si, gracias a Dios vivo del canje y estoy muy agradecida, ayudando a emprendedores que luchan como yo a diario para poder sostener el negocio que le permite el techo y alimento a su familia, y para poder seguir pagando intereses y abogados que te judicializan deudas”, remató Virginia Gallardo.

Días atrás, Virginia Gallardo no pudo evitar llorar en vivo al aire de Socios del espectáculo (El Trece) al recordar una intervención que se hizo con el polémico cirujano Aníbal Lotocki. Después de que en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraran el testimonio de Silvina Luna en LAM (América), el periodista uruguayo le preguntó a su compañera: “¿Cómo la viviste (a la nota) vos que también has sufrido los embates quirúrgicos de Lotocki?”

“Casualmente la vi y la vi muy cayendo sobre la realidad (a Silvina), me imagino, porque la vi muy triste y es reentendible”, contestó la panelista. La correntina confesó que se conmovió mucho al ver el reportaje y sumó: “Me parece que es sano para ella y está buenísimo que lo pueda contar, transmitir, sea por una entrevista o un libro. De verdad, creo que es la única manera que tenemos para colaborar desde el lugar que nos toca hoy”.

A punto de romper en llanto, dio detalles del calvario personal que le tocó vivir: “Yo me opero y a los cinco meses me desgarro al nivel que no podía levantar la pierna a noventa grados”.

Ya quebrada, Gallardo rememoró: “En un punto dije ‘ya está, no vuelvo a bailar, no vuelvo a vivir de lo que amo’. Yo en 2010, el año que encima llega la propuesta del Bailando, con lo que eso significaba, yo lo hice rota y nunca me victimicé en la pista. Pueden dar fe mi coach y mis compañeros”.

