Losada contra Pullaro: ahora intimó a Google y Meta para que bajen la "campaña sucia"

El equipo de campaña de Carolina Losada denunció que su postulante está siendo víctima de una campaña negativa en redes y, en consecuencia, envió una carta documento a los gigantes de internet Google y Meta para que cesen estas publicaciones. Además, desde el entorno de la precandidata a la gobernación por Unidos para Cambiar Santa Fe avisaron que también harán una presentación en el Tribunal Electoral de la provincia. Hablan de una inversión millonaria en su contra vía una estructura profesional y apuntan contra dos consultores.

En estricto off, en el losadismo señalan “entre 18 y 20 portales que invierten entre $600 y $900 mil cada uno por día”, una inversión promedio de $15 millones diarios. “Cuando logramos que los den de baja, activan otro portal; muchos no son de Santa Fe, hay profesionales detrás, como Seita y Douek”, dicen. La referencia apunta a Gastón Douek, un empresario que trabajó en varias campañas políticas y es socio de Guillermo Seita, consultor de renombre nacional que hace algunas semanas comenzó a trabajar con el rival de interna de Losada, Maximiliano Pullaro.

La interna entre Losada y Pullaro estalló por los aires en el amanecer de la campaña. La periodista calificó a su rival de "personaje oscuro" y hasta lo relacionó con "un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico". En el pullarismo no quisieron responder, pero no descartan llegar a la vía judicial si los ataques públicos persisten. “Que Losada le pregunte a Patricia Bullrich qué piensa de Pullaro”, se limitan a decir en off, dada la buena sintonía que han mostrado en el pasado, con la seguridad como tema en común, el radical y la presidenciable que hoy apoya a Losada.

En línea con las declaraciones que iniciaron el incendio, el entorno de Losada en las últimas horas envió cartas documento tanto a Google como a Meta (controlante de Facebook e Instagram) intimándolos a “desindexar, bloquear y/o suprimir” contenidos producidos y promocionados por determinados portales. El motivo, argumentan, es que esos contenidos son “antijurídicos e injuriantes por cuanto se relacionan con contenidos lesivos” referidos a Losada, como la adjudicación de “hechos falaces y erróneos”, según dice uno de los instrumentos jurídicos al que tuvo acceso.

En esa carta documento, el equipo de la periodista consigna algunos links que conducen a videos de YouTube en los que se compaginaron distintas intervenciones actuales y pasadas de Losada en medios, como ejemplos de las publicaciones a las que hacen referencia y que Losada calificó de "campaña sucia". Algunos señalan que no vive en la provincia, otros mencionan el nombramiento de su hermana como su jefa de despacho en el Senado, hay fragmentos que aluden a una supuesta falta de propuestas y frivolidad, y otro que recuerda las acusaciones cruzadas que tuvo con su hoy compañero de fórmula Federico Angelini durante las elecciones de 2021.

Mientras la intimación a los gigantes de internet apunta a dar de baja las publicaciones, en el entorno de la precandidata también anunciaron que harán una presentación en el Tribunal Electoral: “Existe una reglamentación en la legislación para aportar dinero a campañas electorales y en la práctica con esto están haciendo campaña electoral sin blanquear de dónde vienen los fondos”, sostienen. “Detectamos que hay portales que publicitan campañas positivas y negativas, y la pregunta es quién aporta esa plata”, agregaron.

Con informacion de Letra P.