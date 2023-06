Perotti-Losada: ¿La sociedad menos pensada?

La virulencia del discurso de Carolina Losada, contra su rival en la interna de UxCSF, Maximiliano Pullaro, sorprendió a propios y extraños. Fuera de su habitual moderación, la senadora nacional aprovecha cada aparición pública para descargar sospechas y descalificaciones contra el ex ministro de Miguel Lifschitz, y repite argumentos que solamente fueron utilizados por el peronismo santafesino, en campañas anteriores.

La agresividad de Losada llamó la atención de la dirigencia nacional del Radicalismo, que espera de Santa Fe su primera gobernación desde el retorno a la democracia. «Nosotros se lo advertimos hace unos días y no entra en razones» dice uno de los dirigentes radicales más cercanos a la periodista. La misma fuente asegura que «la campaña es un desorden absoluto, no hay jefatura y los que prometieron financiamiento no lo están ejecutando».

Losada parece empecinada en esmerilar la figura de Pullaro, con mayor inquina que el propio oficialismo provincial. Y ahí el dirigente radical del sur, admite una adversidad que la precandidata no advirtió al momento de tomar la decisión de presentarse: «Es cierto que las encuestas la están dando abajo, pero lo que tiene que hacer ahora es levantar su imagen, no destruirla».

El «descontrol verbal» de Losada incluye afirmaciones en la que dice «ser víctima de una campaña financiada por el narcotráfico», a lo que agrega «asociaciones» tales como «Pullaro no hizo nada contra los narcos» ò la más repetida «él ya fracasò, que se vaya a su casa», en referencia a la gestión en seguridad del ex ministro del FPCYS.

Lo que hizo saltar todas las alarmas, y proyectó sospechas de un posible «acuerdo táctico» de Losada con el mismismo Omar Perotti, fue un traslado aéreo que la candidata, junto a su par Dionisio Scarpin, desde Buenos Aires a Reconquista, ida y vuelta, con origen y destino final en Rafaela.

El «viaje» se hizo público a través de la diputada provincial Amalia Granata, quien accedió a detalles del vuelo.

Los vuelos se hicieron el 30 de mayo, con retorno el 31. Y según las tarifas oficiales, costó casi U$S 21.000.-. Lo llamativo es que ese avión, según dejan trascender desde la misma empresa, está en uso «casi permanente» al servicio del gobernador Omar Perotti.

Fuentes del peronismo, habituales de Casa Gris, y fuertemente decepcionados con la gestión de Perotti, no dudaron en confirmar que existen motivos para las sospechas: «No es un disparate que haya un acuerdo. Tienen enemigos comunes, y amigos también. Es vox populi que detrás de Losada están los intereses de un grupo mediático nacional con mucho peso en Rosario, y que ellos han sido muy beneficiados por la gestión de Omar. Con mirar los números millonarios que reciben los diarios, los portales, los canales y las radios de ese grupo, queda claro que fueron los más beneficiados» y agrega:» Y lo que queda claro también es que tanto a Perotti como al peronismo, le conviene tener enfrente a Losada antes que a Pullaro, y sino termina siendo así, que al menos lo desgaste ella, porque ¿ te lo imaginás a Perotti o a Lewandoski criticando a Pullaro por los temas de seguridad?»

Otro dirigente radical, que formó parte del acuerdo que la llevó a Losada, se muestra sorprendido: «Lo que yo no entiendo es què busca Carolina. Hicimos este acuerdo para gobernar la provincia, y el que gana tendrá la responsabilidad de hacerlo, y el resto colaborar. ¿Cómo le pide después ayuda a Pullaro, si rompe todos los puentes? A mí me parece irresponsable lo que está haciendo, además de injusto. Está pasando por encima un acuerdo, y eso se empezó a notar cuando faltó sin avisarnos a la presentación de UXCSF en Cayastá. Ese día, algo olió raro»

La campaña por la sucesión gubernamental en Santa Fe entró en zona caliente. Y la temperatura tiene olor a «jugada coordinada» entre hornallas de diferentes orígenes.

Con información de conicherep.com