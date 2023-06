Inteligencia artificial imita a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, cantando los éxitos de Dragon Ball

El estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido crear imágenes, videos e incluso música en base a prompts o descripciones de texto. Del mismo modo, también puede ser entrenada para generar voces artificiales de otras personas.

El usuario de TikTok conocido como “ai_pixel_” usó esta tecnología para imitar la voz de Chester Bennington, el fallecido vocalista de la banda Linkin Park, y hacer covers artificiales de las canciones “La Fantástica Aventura” y “Mi Corazón Encantado”, que forman parte de la banda sonora de los populares animes Dragon Ball y Dragon Ball GT, que formaron parte de la versión de estas series para Latinoamérica.

Aunque no revela qué programa utilizó para crear esta voz, en los videos publicados en TikTok se puede identificar no solo la voz del cantante, sino también rastros de su acento, pues Bennington solo hablaba inglés y las canciones versionadas están en español latino.

La voz artificial solo pudo generar una pequeña parte de la canción “La Fantástica Aventura”, que dura apenas 58 segundos pero que se aproxima considerablemente al tono original de Bennington cuando cantaba con Linkin Park.

Además “ai_pixel_” pudo generar la versión completa de “Mi Corazón Encantado” que aparece originalmente como introducción de Dragon Ball GT. Pese a que esta serie no fue considerada como parte de la historia de Goku y sus amigos, la canción original de Ricardo Silva se hizo popular entre los fans del anime.

Debido a la curiosidad generada entre los seguidores de su perfil, los usuarios le pidieron que se genere una versión de esta última canción en inglés y que sea interpretada por la voz de Bennington. La versión de “Bit by bit I’m falling under your spell” ganó popularidad y se convirtió en una de las favoritas de la cuenta.

Aunque estos casos de tributo al ex vocalista de Linkin Park incluyen versiones principalmente en español latino, también existen otras que se crearon como una forma de escuchar a artistas de la talla de Michael Jackson realizar interpretaciones de canciones populares como “Peaches” de la película “Super Mario Bros”.

A diferencia de las versiones creadas por “ai_pixel_” en las que se usa la instrumentalización original, la versión de “Motif”, usuario que generó la voz artificial de Michael Jackson, hizo reinterpretaciones de la música para que el producto final se aproxime más al estilo del Rey del Pop.

Sin embargo, las versiones de “Motif” fueron eliminadas de YouTube debido a un reclamo de derechos de autor por parte de Sony Music Entertainment, empresa que posee los derechos de distribución de las grabaciones del cantante.

Aún si no se trata de una canción real grabada por Michael, el argumento de SME es que se violan las normas de propiedad intelectual pues la inteligencia artificial fue entrenada usando grabaciones reales del artista sobre las cuales “Motif” no tiene ningún derecho.

Este no es el único caso pues en abril del 2023 se pudo ver el caso de “Ghostwriter977″, un usuario anónimo que creó una canción falsa de Drake y The Weeknd con la ayudad de herramientas de inteligencia artificial. Estas se encargaron de crear no solo las voces, sino también las letras y la base musical que fue posteriormente difundida en plataformas como YouTube y TikTok.

Aunque la canción se volvió muy popular y llegó a aparecer en plataformas como Amazon, SoundCloud, Tidal, Deezer, Spotify, Apple Music como parte del catálogo de los artistas, estas se vieron obligadas a eliminarlas cuando se comprobó que su origen no era real.

Con informacion de Infobae.