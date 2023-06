Carlos Selva: "Si la decisión del Frente Renovador es acompañar a Wado de Pedro, lo haremos"

Carlos Selva, diputado nacional (FR), rechazó la candidatura de Daniel Scioli y cuestionó su gestión en la Provincia. “Si vamos fracturados, el modelo del país que estamos defendiendo, para algunos, pasa a un segundo plano y se priorizan las cuestiones personales”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted afirmó que si el Frente de Todos iba con cuatro candidatos a las PASO, eso sería una carta de despedida del gobierno. Al mismo tiempo, dijo que Sergio Massa era quien debía encabezar una fórmula única.

Ahora, si no fuera Sergio Massa, y la fórmula fuera, como se especula a partir de la foto de ayer, Wado de Pedro y Malena Galmarini, ¿también le parece que sería una carta de despedida?

Siempre hemos hablado de la necesidad de llegar a un consenso, con una fórmula de síntesis, ya que tenemos diferencias en comparación con otros partidos. Estamos en el Gobierno y tenemos una responsabilidad primordial, que debe ser evaluada en primer lugar.

Por lo tanto, esta síntesis debe ser una defensa integral de las numerosas acciones que hemos logrado durante nuestra gestión y que, en la actualidad, dificulta la situación.

Cuando algunos hablan de unas PASO ordenadas, se olvida que estamos hablando del peronismo, y es muy difícil ordenar unas PASO en el peronismo. Las internas traen consecuencias.

Sería prácticamente un doble ataque, generando una pelea interna que sin duda aumentará el nivel de discusión y confrontación. Todo esto mientras tenemos la responsabilidad de gobernar. Sería una falta de respeto hacia los argentinos.

Desde el principio hemos sostenido esta postura, y ahora tendremos un congreso el próximo sábado, donde espero que muchos compañeros validen mi posición de otorgarle a Sergio (Massa) la facultad de definir estratégicamente y potenciar una fórmula competitiva.

Eso no significa que sea excluyente la figura de Massa. Por supuesto, para nosotros es él, pero no es una condición excluyente.

¿Podría ser Wado de Pedro el candidato, acompañado por Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa?

Por supuesto. Usted sabe que de dónde vengo yo, soy mercedino. Como ex intendente de mi querida ciudad de Mercedes, durante mis tres mandatos, con Wado hemos atravesado momentos de gran algidez interna.

Cuando se priorizó el objetivo de presentar una propuesta electoral que pudiera sintetizar nuestras diferencias personales, llegamos a un afecto particular, más allá de nuestras coincidencias políticas.

Usted fue tres veces intendente de Mercedes, de donde es Wado de Pedro, estamos hablando de una relación de vecinos, por decirlo de alguna manera…

En el año 2011 tuvimos enfrentamientos fuertes, pero logré ganar nuevamente las elecciones en mi ciudad en una contienda muy dura.

Luego, en 2013 y 2015, competimos, acompañando a Sergio en la disputa por la provincia de Buenos Aires y conseguimos la victoria. En 2015, cuando Sergio se postuló como candidato a presidente, me propusieron ser diputado nacional, un honor que aún mantengo hasta hoy.

Quiero enfatizar que no nos vamos a desdecir, defendemos la idea de una fórmula de síntesis. Aunque podamos tener diferencias internas, personalmente creo que la persona indicada es Sergio Massa. Usted ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos dirigentes, y estoy seguro de que coincidirá conmigo en la solidez de Sergio en numerosos temas.

Si la decisión del Frente Renovador es acompañar a Wado de Pedro, lo haremos. Obviamente será mucho más fácil para mí, ya que además es de Mercedes.

¿Cuál es su pálpito? ¿Qué cree que va a pasar con la fórmula? Reflexionando y escuchando a Malena, que habla de la incompatibilidad de Sergio para ser candidato y ministro de Economía a la vez, cada vez me resulta más plausible aquel chiste que hizo Malamud, que la fórmula termine siendo Wado-Galmarini, y Massa termine yendo de candidato a senador en Buenos Aires, para presidir el Senado.

Lo que sucede es que he tenido la oportunidad de presenciar y acompañar los hechos a Sergio Massa en numerosas ocasiones incluso desde muy joven, y Sergio ha transformado una de las herramientas más importantes de políticas sociales en Argentina, que es el Anses, siendo su director ejecutivo.

Cuando fue intendente, demostró ser el mejor, adelantándose a las problemáticas del conurbano y abordando de manera exitosa diversos desafíos. Fue elegido como el mejor intendente con un respaldo del 70% de los votos en su ciudad.

Posteriormente, como presidente de la Cámara de Diputados, sucedió a Emilio Monzó, que había dejado la vara muy alta, y en un momento complejo logró superar el desafío de manera holgada. Durante su presidencia, se llevaron a cabo más sesiones en el Congreso y fue la gestión durante la cual más funcionarios fueron convocados a brindar explicaciones.

Asocio a Massa con funciones más ejecutivas, coordinando estrategias. Esto no significa que no pueda ocupar otros cargos, y no podría vetar su candidatura como senador. Sin embargo, mi percepción es que es un nombre que debe ser valorado en funciones ejecutivas.

¿Y qué cree que va a pasar?

No me animo a decir. Creo que Sergio está haciendo un esfuerzo, y esto sí no lo negocio, creo que hemos sido los mayores accionistas en pos de la unidad del Frente de Todos. Contribuimos y hemos tratado de ser útiles en el funcionamiento del FdT.

¿Cree que el Wado de Pedro de hoy es distinto a aquel de hace doce años? ¿Qué opinión tienen los mercedinos de Wado de Pedro?

Wado de Pedro ha tenido una evolución política. Creo que la madurez ayuda, más allá de de su capacidad. Usted y yo sabemos que los años ayudan.

En la ciudad de Mercedes es una persona valorada. Ha sido un colaborador indiscutible de su hermano, que es el actual intendente, Juan Ignacio Tarros.

Ha apuntalado la gestión pública a través de la figura de Wado, por lo tanto ha repercutido favorablemente en la calidad de vida de los mercedinos, con mucho respaldo de obra pública del Estado Nacional en cosas estratégicas, salud, educación, más allá de infraestructura, así que creo que en Mercedes también tiene una valoración importante.

Claudio Mardones (CM): Si hay PASO en la provincia de Buenos Aires, será Kicillof midiéndose con Tolosa Paz, pero como candidata a vicegobernadora sigue Verónica Magario. En este contexto, ¿Cuál es el lugar para el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires?

Las listas de diputados y senadores se están discutiendo en este momento. Después vendrá la discusión de qué ministerios nos corresponden.

Hoy tenemos el Ministerio de Trabajo y hay funcionarios en las distintas áreas del gobierno provincial. Hemos venido compartiendo la gestión y Sergio ha sido realmente muy generoso en predisponerse siempre que el gobernador Axel Kicillof haya tenido alguna consulta, o le haya pedido una mirada sobre el presupuesto, ha sido una relación fundamental.

CM: ¿Pero tendrían algún lugar en la “boleta grande”? Hubo expectativas con que Massa vaya de primer candidato a senador.

Todavía no hay definiciones, no podría anticipar una situación.

Lo que digo es que hay una concordancia compartida con el Gobernador, en que tenemos que tratar de buscar la mayor unidad posible, la defensa de un modelo que nosotros entendemos que está dando resultados que, por supuesto, no llegan con la inmediatez que la gente los necesita, pero el camino que estamos trazando es el que corresponde.

No dejamos de plantear las grandes inversiones que son estratégicas para el futuro, esté gobernando quién esté gobernando. En eso, el Frente de Todos ha sido consecuente, no hemos especulado con cuestiones electorales en lo que hace a planificar el desarrollo del país, lo hemos hecho desde el primer día.

Alejandro Gomel (AG): ¿Dónde lo coloca a Daniel Scioli en todo esto?

Creo que Daniel tiene el derecho genuino de aspirar al cargo que quiera. Pero tengo una consideración particularmente negativa de la gestión de Daniel Scioli. Considero que fue una mala gestión, pero no lo digo ahora porque quiere ser candidato, vayan a los archivos y van a ver que lo dije desde el 2011.

De hecho, me sorprendió cuando fue propuesto candidato a presidente en 2015. No coincidía ese lugar con la evaluación que hacían los intendentes.

AG: ¿Si Scioli insiste con ser candidato el Frente Renovador podría ir por fuera?

Es una una pregunta que no me gustaría ni contestar.

AG: No lo descarta…

Y, porque, como van las cosas, me parece que en esto el Presidente, a pesar de que es una persona que aprecio, tiene una actitud equivocada.

No estamos jugando nombres de personas, sino un modelo de país, y sabemos que si vamos fracturados, el modelo del país que estamos defendiendo, para algunos, pasa a un segundo plano y se priorizan las cuestiones personales. Me preocupa que algunos estén en esa actitud.

