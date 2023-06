Subió el precio de la soja en Chicago, tras las estimaciones sobre la producción mundial de granos

Con gran expectativa, el mercado y los operadores recibieron el informe mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre la oferta y demanda de granos a nivel mundial, aunque no hubo datos sorpresivos capaces de generar un impacto significativo en los precios.

Para la próxima campaña 2023/2024, el informe del USDA proyecta una cosecha satisfactoria de soja en Estados Unidos, alcanzando las 122,74 millones de toneladas. Además, se espera que las importaciones chinas de soja se mantengan en alrededor de 100 millones de toneladas, lo cual indica una demanda continua.

Las existencias finales de soja en Estados Unidos para la campaña 2022/2023 aumentaron de 5,86 a 6,27 millones de toneladas, superando las expectativas de los operadores privados. En Brasil, se prevé un incremento en la cosecha de soja de 155 a 156 millones de toneladas, mientras que en Argentina se estima una producción de 25 a 27 millones de toneladas, manteniendo la tendencia bajista de los precios.

Ahora, la atención se centrará en el clima, ya que se inicia el período de mercado climático, conocido por su volatilidad, que se extenderá hasta mediados de agosto.

Proyecciones para la campaña 2023/24

En cuanto al maíz, las estimaciones para la campaña 2022/2023 muestran un aumento en las existencias finales estadounidenses, pasando de 35,98 a 36,87 millones de toneladas, ligeramente por encima de las proyecciones privadas. En Brasil, la producción de maíz se elevó a 132 millones de toneladas, mientras que en Argentina se redujo a 35 millones de toneladas.

Para la campaña 2023/2024, el USDA prevé una cosecha estadounidense de maíz de 387,75 millones de toneladas, una cifra prometedora. Además, las importaciones chinas se mantendrían en 23 millones de toneladas, señalando una demanda estable.

En cuanto al trigo, el informe del USDA no mostró cambios significativos en las variables comerciales para Estados Unidos. A nivel mundial, se proyectan existencias finales estables de trigo.

El impacto del informe USDA en el mercado de Chicago

En Chicago, se observó una tendencia variable en los principales granos. En el contrato a julio, la soja aumentó US$ 3,86 y cotizó a US$504,27 por tonelada. Mientras que el maíz tuvo un declive de US$4,33 y se valuó en US$235,92 y el trigo retrocedió US$ 0,46 y cerró a US$ 229,65.

En diálogo con TN, el responsable de Research de la corredora Zeni, Eugenio Irazuegui, afirmó: “Se observó firmeza en el mercado de soja al cierre de la semana, con ganancias que se vieron atenuadas sólo transitoriamente luego de la difusión de las cifras del USDA. En el primer tramo de operatoria se confirmaron operaciones de la exportación norteamericana por un total de 197.000 tn. Corresponden a embarques a realizarse durante los próximos tres meses y todavía no se especificó el destino de la mercadería”.

Irazuegui destacó que, en la misma dirección se negociaron los precios del maíz que anotaron caídas de hasta 2,25 U$S/tn. Brasil se encamina a obtener otro récord productivo si se tienen en cuenta las proyecciones productivas de la safrinha. Por el momento, el avance de la trilla es incipiente y se encuentra acotada al estado de Mato Grosso, en aquellas tierras que lograron implantarse en fechas tempranas. El panorama agronómico luce alentador, con perspectivas crecientes en materia de rendimientos.

Además, el trigo presentó fluctuaciones intradiarias más acotadas. Además, quedó desierta la licitación lanzada recientemente por compradores de Túnez, en la que pretendían abastecerse de 100.000 tn.

Con informacion de Todo Noticias.