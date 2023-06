Patricia Bullrich presentó a Luis Petri como su candidato a vicepresidente: “Este cambio no va a ser tibio”

Patricia Bullrich, precandidata a la presidencia de la Nación por el PRO de cara a las PASO, realizó en las primeras en la tarde de este viernes la presentación oficial de su compañero de fórmula, Luis Petri. “Este equipo y este cambio no serán tibios”, enfatizó la ex ministra y también anunció que Maximiliano Abad será quien encabezará la nómina de senadores de la Nación en la provincia de Buenos Aires por su espacio, tal como había adelantado Infobae.

“Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio. Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más”, enfatizó la titular del PRO en uso de licencia durante los primeros pasajes de la conferencia de prensa.

Vale recordar que Petri era uno de los postulantes que estaba en la mira de Bullrich para acompañarla en la fórmula: en el camino quedaron Maximiliano Abad y Luis Naidenoff. Durante su discurso, en este sentido, la ex ministra de la Nación confirmó que Abad será quien encabezará la nómina de su espacio en lo que respecta a postulantes por una banca en el Senado. “Nosotros hemos tomado una decisión de integración. Estamos integrando una fórmula con Luis Petri que es radical. También quiero darles una novedad muy importante y es que Maxi Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la PBA y presidente del bloque de JXC en Diputados, es quien va a ser el senador por la Provincia de Buenos Aires”.

“Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción —enfatizó Bullrich—. Porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan”.

Apenas horas antes de la conferencia de prensa realizada por Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta también hizo oficial y presentó a su compañero de fórmula: Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. “Creo que a ese debate hay que impulsarlo, desarrollarlo y no tenerle miedo. Nosotros vamos a estar luego de estas elecciones. Por supuesto que nosotros pretendemos ganar porque estamos convencidos de que Argentina necesita un cambio contundente”, apuntó la titular del PRO en uso de licencia en relación a la interna con el jefe de Gobierno porteño en Juntos por el Cambio.

Al tomar la palabra, Petri señaló: “Hay que proteger a los que nos protegen, como dice Patricia. Por eso, estamos convencidos de que, como en algún momento ella defendió a los gendarmes, de la misma manera si queremos combatir el narcotráfico y la delincuencia tenemos que dar un fuerte respaldo constitucional a todas las fuerzas policiales y de seguridad que actúen en el marco de la ley”.

La decisión que tomó Bullrich —al optar por Petri— se dio luego de una reunión que mantuvo el mediodía del último miércoles junto a su equipo de campaña, donde evaluaron los perfiles de los radicales que estaban en su lista de preferidos. Como adelantó este medio, Bullrich tenía dos requisitos para inclinar la balanza por uno de los tres referentes de la UCR: que no desentone con el discurso halcón y que garantice el apoyo de todo el Grupo Malbec.

La presidenta del PRO en licencia estaba más cómoda ideológicamente con Petri. Ambos comparten la misma visión de país. De hecho, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri trabajaron juntos en proyectos que se trataron en la Cámara de Diputados. Además, viene de tener un buen desempeño en las PASO de Mendoza, donde —si bien perdió ante Alfredo Cornejo— cosechó un 17% de los votos que lo dejó bien posicionado en el armado local.

Con información de www.infobae.com