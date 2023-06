Maximiliano Pullaro: "Hay que sacar a la policía a la calle, hoy eso no está sucediendo"

Maximiliano Pullaro, diputado provincial y precandidato a gobernador por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, visitó los estudios de Radio Mitre Rosario. En ese marco, se refirió las expectativas de cara a las PASO y analizó aspectos de la política provincial y nacional.

“Empezamos a recorrer porque entendemos que los problemas que tiene Santa Fe son problemas graves, serios y hay que tener un diagnóstico correcto para poder abordar esos problemas, estudiarlos en profundidad y armar equipos de gestión que nos permitan resolverlos, sino es como que nos quedamos en las buenas intenciones solamente de que los problemas se les resuelvan, pero es difícil después poder abordarlos. Las expectativas son muy buenas, estamos trabajando muchísimo, recorriendo cada pueblo, cada barrio de cada ciudad, hablando mucho con vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, hay expectativa de cambio y esperamos que la expectativa de ese cambio sea nuestra lista, Santa Fe Puede”, expresó.

Respecto a los principales reclamos, primero hizo referencia “que tenemos tres provincias: una es Rosario, con su lógica, su forma y sus problemas, que la principal problemática tiene que ver con la seguridad pública, con la violencia, con el narcotráfico, y la sociedad está muy preocupada por eso. Hay que darle respuestas y hay que decirle cómo vamos a hacer para bajar los índices de delito, pero además de violencia que tenemos en la ciudad. Después vos tenés la capital provincial que es una ciudad-Estado, con una burocracia importante, pero además con un sistema productivo importante, y luego tenés el interior profundo de la provincia, donde tenés toda la potencia productiva de Santa Fe, que es lo que tira, tira permanentemente para adelante, el campo, la industria, el comercio”.

Y seguido, detalló: “Son diferentes cuestiones. Indudablemente en las grandes ciudades el pedido de mejor seguridad, mayor seguridad, es el reclamo mayoritario. En el interior hay mucha demanda de obras de infraestructura, infraestructuras viales, infraestructura energética, infraestructura de conectividad digital que nos permita mejorar el sistema productivo, el campo, la industria y el comercio, y en la capital provincial hay un planteo de seguridad pero también hay un planteo de mejor y mayor eficiencia con respecto a la burocracia del Estado”.

En el caso de Rosario, y el Gran Rosario, se refirió a las medidas necesarias en materia de seguridad: “Hay que tomar decisiones. Primero sacar a la policía a la calle, cosa que hoy no está sucediendo. La policía está dentro de los destacamentos o de las unidades policiales. Porque si no, es muy difícil prevenir el delito, adelantarse al delito. Yo tenía cuatro veces más de móviles operativos en calle de lo que hay en este momento, y eso indudablemente hacía que el delito predatorio, el delito contra la propiedad, baje y que la violencia también baje”.

“En segundo término, reordenar las investigaciones criminales, a mí me tocó detener a las principales organizaciones, a los Monos, a Alvarado, a los Funes, a los Camino, y esta gestión no tiene ninguna organización criminal desmantelada o desarticulada por parte del gobierno provincial. Y eso indudablemente hizo y trajo el crecimiento de la violencia. Y en tercera medida, el trabajo en el servicio penitenciario, donde no se les permita a los delincuentes no sólo que tengan una vida normal, como parece que la tienen, sino que no cometan delitos graves desde la cárcel. Y para eso hay que tomar decisiones”, amplió.

En esa línea explicó por qué fracasó la política en materia de seguridad de la actual gestión: “Porque no tenía idea qué hacer, porque eran solamente eslóganes vacíos. No hubo plan ni hubo equipo. Cuando tomé la ciudad de Rosario, el Ministerio de Seguridad, el año anterior había habido 272 homicidios. Cuando dejé el Ministerio de Seguridad hubo 146 y el año pasado hubo 292”.

“Claramente algo sucedió en esos cuatro años -prosiguió Pullaro- que el delito bajó y la violencia bajó y es que hubo conducción política y planes de gobierno y los planes de gobierno tenían que ver con que había metas e indicadores que se iban midiendo permanentemente y se iban ajustando, que tenían que ver con la cantidad de móviles en calle que tenía que haber, en función de un parámetro y una ecuación estadística en tanto la cantidad de personal policial y recursos logísticos había, la construcción del mapa del delito, pero bajo ningún concepto lo que puede pasar es lo que está sucediendo hoy, que la policía no está en la calle, que las investigaciones complejas no se están llevando adelante y que no hay control de la cárcel”.

“Cuando vos tenés esos tres parámetros que están fuera de control, la policía sin estar previniendo, investigando y el servicio penitenciario liberando a los presos que hagan lo que quieran tenés el descontrol que tenés en este momento”, dijo el precandidato a gobernador.

En cuanto a plazos para revertir la actual situación, sostuvo: “Sacar la policía a la calle nosotros lo volvemos a hacer en el plazo de 3 a 6 meses. Retomar las investigaciones criminales de manera inmediata, con trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación, controlar el servicio penitenciario de manera inmediata, pero reordenar la estructura orgánica de la policía te lleva un año, y después trabajar en tener una policía mucho más robusta y rígida. Eso te lleva mucho más tiempo, pero hay un plan, hay una forma de llevarlo adelante”.

Sin embargo, también consideró aspectos positivos de la actual gestión provincial: “Yo valoraría tres políticas de Estado. Primero, el boleto educativo gratuito, en donde además de mantenerlo cuando sea gobernador, vamos a trabajar para pagarle a las empresas de transporte porque hay muchos reclamos de que no le están pagando el boleto educativo que lo terminan costeando las empresas, pero además de eso debería pasar el transporte con la frecuencia que tiene que pasar”.

En segundo término, “el programa de Billetera Santa Fe, que fue un programa que inyectó recursos fundamentalmente en una economía con recesión después de la pandemia, si lo revería al programa, trabajando con mayores montos para los sectores que menos ingresos tienen, porque hoy una persona que gana 100.000 pesos, tiene el mismo subsidio que una persona que gana 5 millones y eso no está bien, indudablemente tiene que ser progresivo. Y en tercer término lo que son los caminos de la ruralidad, que son conexiones de ripio para lugares, tambos y escuelas rurales que se llevan adelante con recursos de la provincia pero con ejecución de las comunas y con mantenimiento de los productores”, continuó.

Finalmente, sobre el panorama a nivel nacional, consideró cuál los candidatos a presidente, es el ideal para comenzar esta nueva etapa: “Los dos candidatos de Juntos por el Cambio tienen características muy importantes. Patricia Bullrich es una persona que tiene mucho carácter para llevar adelante las transformaciones y Horacio Rodríguez Larreta tiene carácter y equipos para llevar adelante la gestión y abordar los problemas difíciles que hay hoy en nuestro país. Apuesto a que cualquiera de los dos llegue al Gobierno Nacional y que sean dos grandes presidentes. Hoy yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene un equipo mucho más sólido, lo tiene al gobernador Morales al lado de él, una persona que demostró en ocho años de gestión que las mafias no van a gobernar en su provincia y no van a gobernar en la República Argentina y que una provincia que tenía déficit fiscal hace ocho años atrás, hoy tiene superávit e inversiones internacionales”, concluyó Pullaro.

Con informacion de Rosario Nuestro.