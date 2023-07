Unidad y proximidad: Massa, Máximo, Axel y Wado activan campañas de UxP

Unión por la Patria (UxP) comenzó sus actividades proselitistas de forma coordinada en la Provincia de Buenos Aires de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, con una recorrida de “proximidad” que encabezó el postulante presidencial Sergio Massa en San Martín y las presencias del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en actos en los municipios de Hurlingham y Merlo.

En San Martín, Massa mantuvo un “contacto directo, mano a mano con los vecinos” con la intención de acercarse a los votantes de los sectores “más invisibilizados” con el objetivo de “escuchar, comprender y resolver” las inquietudes que se le plantean”, indicaron fuentes partidarias.

Massa comenzó con estas actividades en el distrito donde nació, estudió y trabajó en el corralón de materiales que tenía su padre, a la vez que iniciaba la militancia política en su juventud.

La idea del precandidato, según sus voceros, es mostrar la unidad de la coalición en los territorios, donde se reforzará “el mano a mano con la gente” y en la semana enfocarse fuerte en la gestión como les pidió a cada uno de los gobernadores del oficialismo a los integrantes del gabinete.

“El mano a mano de proximidad es parte del conjunto de dispositivos de campaña basados en la coralidad de la unidad con actos de todos los candidatos este fin de semana. Unidad de campaña, descentralización y diversidad de formatos y mensajes para llegar a todos sectores”, explicaron las fuentes del entorno del precandidato de UxP.

Por su parte, Kicillof, consideró que “la mayor parte de los problemas económicos y sociales” que tiene Argentina derivan del “desastre que se hizo” en el gobierno de Mauricio Macri “trayendo de nuevo al Fondo Monetario Internacional”, al exponer en un acto en Merlo, donde el intendente Gustavo Menéndez presentó los precandidatos que UxP tendrá en el distrito en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).

“La mayor parte de los problemas que tenemos hoy, económicos y sociales, derivan del desastre que hicieron endeudando y trayendo de nuevo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina”, expresó Kicillof en el acto en el club Ferro de Merlo, donde también estuvieron el precandidato a senador de Pedro, el diputado Kirchner, quien busca su reelección, y la senadora y precandidata a diputada, Juliana Di Tullio.

En ese contexto, el gobernador sostuvo que al FMI “no le tenemos miedo, porque acá Néstor Kirchner los sacó de una patada, pagó la deuda, cerró su oficina” y advirtió que “no pueden venir a auditarnos, a dictarnos las políticas, porque son las urnas las que dictan la política”.

De Pedro, por su parte, advirtió que “otra vez la Argentina va a volver a discutir con una fuerza política que si gana va a comprometer el futuro de varias generaciones”.

“Está en juego sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, las decisiones que tenemos que tomar para administrar la riqueza que tenemos en esos recursos naturales, que con una mala decisión en contra del interés nacional otra vez nos van a dejar anclados en el Fondo”, señaló el ministro.

Asimismo, expresó que “nuestro proyecto político se compromete a defender la soberanía nacional, el interés nacional” y afirmó que “no existe el peronismo sin militancia”, por lo que pidió que “encendamos el motor de la militancia, salgamos puerta por puerta, vamos a ganar... vamos a cambiar el destino de la patria de una vez y para siempre”.

Kirchner, en tanto, sostuvo que “muchas cosas no nos han salido bien pero me llena de esperanza que estén acá, porque tengan ganas de participar nos llena de energía a aquellos que hemos levantado la voz cuando entendíamos que nuestro gobierno estaba cometiendo errores”.

Antes, el diputado Kirchner le pidió a su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que “dé una mano” durante la campaña electoral de este año, y consideró que “cuando una dirigencia entrega a su pueblo las consecuencias duran mucho tiempo”, al hablar en el lanzamiento de la precandidatura a intendente de Hurlingham del dirigente de La Cámpora Damián Selci.

“Las consecuencias cuando las dirigencias entregan a su pueblo duran mucho tiempo. No es joda ir a votar. No se eligen presidentes mirando teléfono con comunicación segmentada, se eligen candidatos estando atentos para después no enojarnos y llevarnos el chasco de nuestra vida cuando gobiernan”, afirmó Kirchner durante su alocución.

Kirchner, primer precandidato en la lista de diputados nacionales que UxP en la Provincia de Buenos Aires le confió a los presentes que traía “el saludo de la compañera Cristina”, con quien aseguró haber hablado antes del acto.

“La quise convencer de estar acá pero no pude. Les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina, que recorra los lugares?”, dijo el diputado para conseguir una contundente respuesta afirmativa del público.

De Pedro remarcó que la fórmula presidencial que encabezan Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, “representa la unidad” del espacio oficialista.

“En esta elección vamos a escuchar marketing, mentiras y especulaciones y vamos a volver a discutir dos proyectos de Argentina. Nosotros proponemos una con trabajo donde las personas sean el centro y lo más importante. Vamos a trabajar por la felicidad del pueblo argentino”, apuntó el ministro.

* Para www.ambito.com