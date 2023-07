Macri respaldó a De Loredo de cara a una elección clave en Córdoba y JxC se entusiasma con el batacazo en la capital

Desde que Horacio Rodríguez Larreta intentó sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, Mauricio Macri reactivó su participación en la campaña electoral para apoyar al ala dura del PRO. Es por eso que este martes arribó a la provincia de Córdoba -territorio clave que lo ayudó a consagrarse presidente en el 2015- para respaldar la candidatura de Rodrigo de Loredo, quien competirá por la Intendencia el próximo 23 de julio. Tan involucrado está el ex mandatario, que la compañera de fórmula del radical, Soher El Sukaria, es una dirigentes de su entorno.

Pese al escándalo que se generó en la elección a gobernador de Córdoba por las irregularidades en el escrutinio provisorio, Juntos por el Cambio logró una buena elección con Luis Juez como candidato que les permitió tener un nuevo panorama para lo que será la sucesión de Martín Llaryora. Según contaron a Infobae los armadores de De Loredo, los números que cosechó el oficialismo en la ciudad capital el pasado domingo 25 de junio mostraron un signo de debilidad que podría perjudicar el desempeño de Daniel Passerini.

“Fue un mal número el que sacaron”, resumen los radicales de Córdoba. Según sus análisis, el oficialismo esperaba alcanzar entre 12 y 17 puntos en la ciudad capital durante las elecciones de Llaryora gobernador. Por el contrario, sólo obtuvieron una diferencia de 7 puntos contra Juez. Esos datos, sumados a sus encuestas que vaticinan un posible triunfo, entusiasma a los armadores de De Loredo.

De cara a la última etapa de campaña, De Loredo se enfocará a profundizar su proyecto para terminar con la inseguridad. En ese sentido, propuso que la provincia traspase la Policía a la órbita de la ciudad: “No estamos improvisando, ni tirando títulos al aire, estudiamos el tema, sabemos que es viable y, lo más importante, sabemos que los resultados serán superiores. Nuestra única vocación es que los cordobeses vivan más seguros. Quiero trabajar este tema con el gobierno provincial, pensando en la gente y llevando soluciones. En síntesis, hacerme cargo del problemón que tenemos”.

La idea tuvo el visto bueno de Macri: “Me parece una propuesta muy buena, me parece buenísimo realmente que los cordobeses tengan su propia policía, que esté más cerca el control de la policía en manos del intendente, que está más cerca que el gobernador de sus ciudadanos. En la Ciudad de Buenos Aires funcionó y la tuvimos que hacer solos porque el kirchnerismo no aceptaba el mandato constitucional de traspasar a una policía”.

Durante su visita, el fundador del PRO participó de un evento junto a emprendedores, de un taller con vecinos en la plaza de barrio Alejandro Centeno, de una caminata por las calles de la ciudad y finalmente en la cena de recaudación organizada por el comando de Juntos por el Cambio. “Los resultados han sido muy buenos, así que creo que es una gran propuesta que ha hecho Rodrigo y espero que el gobernador acepte traspasarle a la policía para que Rodrigo pueda hacerse cargo y que la ciudad recupere la tranquilidad”, insistió durante su discurso.

No es la primera vez que Macri se involucra en la contienda electoral cordobesa. Pese a su distanciamiento y diferencias personales, en el último tramo de la campaña de Juez gobernador compartió un acto y lo apoyó en su lucha contra la posibilidad de incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. “No entiendo las decisiones que viene tomando, (Rodríguez Larreta) o tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder. Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”, expresó durante una entrevista radial.

Además, el ex presidente estuvo detrás de la elección de la compañera de fórmula de De Loredo, ya que El Sukaria es una dirigente muy cercana. De cara al cierre de la campara, el presidente del bloque de Evolución en la Cámara de Diputados espera la visita de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Aunque De Loredo es el candidato apoyado e impulsado por Martin Lousteau, Gerardo Morales y Rodríguez Larreta, la campaña con Juez lo pintó de halcón. La visita de Macri y el acompañamiento de Bullrich es una muestra. De todo modos, el candidato a intendente logró hacer equilibrio en la interna nacional e, incluso, logró colocar a sus dirigentes cercanos en las dos listas de diputados por Córdoba que llevarán los dos presidenciables del PRO.

