Fernanda Iglesias lloró al hablar de su regreso de España: “Las razones por las que volví fueron graves”

Fernanda Iglesias lloró al hablar de su regreso a la Argentina luego de tres meses en España, a donde se había ido a probar suerte acompañada por su hija Ema, de 18 años, mientras que su marido, el productor Pablo Nieto, y su hijo Jeremías, de 12 años, se quedaron en Buenos Aires hasta decidir el futuro de la familia: si ellos se iban a Europa o si ellas regresaban.

Durante ese período, la periodista vivió en Málaga y trabajó primero como jefa de prensa de un club argentino de fútbol. Luego, cambió de rubro y desempeñó sus tareas en una inmobiliaria en Marbella. “Necesitaba un trabajo que sea en blanco porque acá para todo te piden recibo de sueldo”, contó a Teleshow a principios de junio sobre su entonces presente en España y explicaba que su hijo iría de visita las próximas semanas.



Sin embargo, fue ella quien tomó la decisión de regresar a Buenos Aires y reencontrarse con su familia, mientras que su hija Ema se quedó en España. Fernanda, además, retomó sus actividades laborales: volvió a su lugar como panelista en LAM, por América. “Extrañaba mucho. Al punto de tener una angustia en el pecho, tipo un agujero, que empezó un día y yo dije: ‘Bueno, ya se me va a pasar’. Pero al día siguiente me levanté igual. Y cada vez peor. Fueron tres semanas así. Y al final lloré durante tres días. Pensé que me lo iba a bancar, pero extrañaba mucho. Lloré tanto y me desgarré tanto, que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad”, dijo sobre la decisión que tomó al regresar a la Argentina.

Así las cosas, el cronista del programa que conduce Ángel de Brito fue a buscar a los integrantes del panel de A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, para obtener su opinión porque Fernanda Iglesias había los había calificado de “tibios”. Y cuando el notero habló con Nancy Pazos, lo primero que dijo ella fue en referencia al regreso de su colega al país. “¿Se queda? Qué locura que tiene. Pero si este país es una mierda. Que se vaya y que vaya a España. Me dio gracia, le duró nada”, dijo en tono de broma y luego aclaró: “No, pobre. Es divina, pero es gracioso, chicos”.

Al regresar al estudio, Ángel de Brito no dejó pasar el comentario de Nancy Pazos y se lo resaltó a Fernanda Iglesias, quien cambió el rostro y se puso seria al darle una respuesta. “Me da risa porque en realidad si ella supiera los verdaderos motivos por lo que volví, no me deliraría”, dijo la periodista y agregó: “Son motivos más graves que los que ella piensa. Pero no importa, está todo bien, Nancy”.

El conductor del ciclo no quiso profundizar en el tema y le siguió preguntando a su panelista por otra cuestión. Mientras el programa seguía en vivo, Nancy Pazos utilizó su cuenta de Twitter para pedirle disculpas a su colega y aclarar que había intentado hacer una humorada al respecto, sin conocer los verdaderos detalles.

“Conozco a Fernanda Iglesias y no es de las mujeres a quienes les gusta victimizarse. Yo hice una broma sin saber sus razones. Si las hay y son graves como ella dice, desde ya le pido disculpas. Y ojalá esto pase porque tiene una hermosa familia. No fue mi intención. Era solo una chicana divertida. Pero no quise herirla. Pensé que era algo más superficial”, escribió la periodista.

Ángel de Brito le leyó a Fernanda Iglesias el mensaje de Nancy Pazos y la periodista primero respondió de manera escueta. “Qué bueno, gracias”, se limitó a decir al instante en que se le cayeron las lágrimas. Y Nazarena Vélez -también panelista del programa de América- agregó que su compañera también había estado llorando durante el corte.

Entonces, el resto del equipo se solidarizó con ella y destacó lo “movilizada” que estaba a partir de su regreso al país. “Todo el mundo se burla y te dice ‘te fue mal’, ‘te cagaste de hambre’. Y las razones por las que volví fueron graves y serias. Entonces, no está bueno que me digan esas cosas porque nadie sabe lo que pasó. Y creo que nunca lo voy a contar”, enfatizó Fernanda Iglesias entre lágrimas y sin querer dar mayores detalles al respecto.

