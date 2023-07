Pullaro fue a la Justicia por "fake news" en su contra

El precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro presentó ante la Justicia santafesina una querella contra los responsables de una serie de páginas web falsas, a través de las cuales se difunden "fake news" en su contra.

En el entorno del ex ministro de Seguridad están convencidos de que el origen de esas publicaciones no está en el sector político, sino que están alentadas por el narcotráfico.

los abogados del dirigente radical plantearon una querella por injurias y calumnias contra las personas físicas titulares de una serie de páginas web, a las que identifican.



Lo hacen por cuanto fueron el conducto por el cual esos contenidos difamatorios "fueron divulgados y replicados por distintos sujetos de la ciudad de Santa Fe con el fin de menoscabar" la imagen del precandidato.

Por lo demás, encuadran a esas publicaciones en la categoría de "fake news", en tanto las páginas indicadas utilizan nombres homónimos a los de portales de noticias con "notoria trascendencia" en la región, "con el fin de confundir al lector, en virtud de que la trayectoria y notoriedad del medio generan mayor fidelidad en el lector".





Y que además, se verifica "difusión masiva a través de distintos usuarios", y se utilizan títulos llamativos "donde se afecta el buen nombre y honor de un sujeto público". Al mismo tiempo, carecen de la mención a un autor o encargado de sección.

Pullaro en su momento se refirió en declaraciones públicas a distintas imputaciones circulantes en su contra, aseguró haber sido "víctima de campañas de difamación" y ejemplificó que "en los últimos dos días salieron 25 noticias falsas sobre mí que hablaban del campo, de la industria, de la seguridad, de vínculos que son completamente mentira sobre mí".

En declaraciones periodísticas señaló específicamente al narcotráfico como el interés detrás de esas campañas, a la vez que aludió a las fuertes acusaciones de otra precandidata del espacio, Carolina Losada (desde donde a su vez le atribuyeron fomentar su propia estrategia de difamación contra ella, mediante supuestos gastos millonarios en redes sociales).



"Mi preocupación es el narcotráfico y el crimen organizado en Santa Fe, que son quienes de manera permanente me generan operaciones, fake news, vandalizan los afiches que tengo, los mandan a arrancar, me amenazan disparando 19 balazos a un banco y poniendo carteles que dicen 'Pullaro, dejá de hablar de los narcos'. Lamento profundamente que mi rival en la interna termine subida a esos argumentos que llevan adelante organizaciones criminales que no quieren que vuelva al poder", sostuvo.

Pullaro resumió la situación en el hecho de que "cuando fui ministro me tocó detener a las principales organizaciones narco de la provincia. Desde ahí se genera una usina de intento de desprestigio de mi persona. Carolina lamentablemente se sube a esa campaña en mi contra".

Con informacion de El Litoral.