Castellano es igual a Gildo Insfrán

No quiere dejar el poder, quiere seguir allí de por vida, no sabe hacer otra cosa, la política es su medio de vida, está por culminar su tercer período y quiere cuatro años más, piensa que es la única persona en condiciones de manejar Rafaela, tiene un pensamiento mesiánico y absolutista, está convencido que Rafaela forma parte de su patrimonio personal, en doce años de gestión no pudo lograr que alguien se destaque y esté en condiciones de sucederlo, es un tapón para los mas jóvenes, y pese a estar desgastado y sin energías no quiere soltar el sillón que lo convierte en un virtual rey de una Rafaela sin cloacas, sin agua potable, con un déficit alarmante de viviendas, con un creciente incremento de la inseguridad y por sobre todo sin poder crecer, estancada y sin perspectivas de que la "maquina de impedir" que es su sello distintivo deje de funcionar y permita el crecimiento de una ciudad que no merece estar postergada por los caprichos de quien piensa y actúa como un autentico señor feudal.

Entre Castellano y Gildo Insfrán no hay diferencias, ambos se burlan de la democracia