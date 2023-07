Carlos Zimerman: "Castellano y Perotti son dos bandidos que se creen dueños de Rafaela"

"Castellano hace 12 años que esta en el poder en Rafaela, y quiere que por lo menos sean 16. Castellano es el Gildo Insfran de Rafaela, no tiene la menor idea del daño que le hace a la democracia y al sistema republicano, es una actitud típica del peronismo, se creen imprescindibles, piensan que nada funciona sin ellos, no son más que totalitaristas que le hacen mucho daño a la democracia", así, sin filtro, comenzó el Doctor Carlos Zimerman el dialogo con R24N.

¿Por qué piensa que sucede esto, no será que la gente no se involucra y por ello el recambio generacional se hace muy lento?

Seguramente que es así, pero ello se da por que los gobernantes populistas y totalitarios como Castellano o Perotti no le dan cabida a las nuevas generaciones, piensan que los únicos que pueden hacer las cosas bien son ellos, anulan a los más jóvenes y estos se amilanan. Esto no es más que un círculo vicioso muy típico del peronismo, el peronismo no es democrático y se ve en actitudes como estas.

"Castellano y Perotti son dos bandidos que se creen dueños de Rafaela, si soy elegido Diputado voy a tener la posibilidad de defender los intereses de la ciudad"

¿Por que dice que Castellano le hace muy mal a la democracia si quien lo elige es la gente?

Castellano hace clientelismo, es populista, se quiere entronar en el poder, no sabe hacer otra cosa. Esta actitud no es democrática, no se condice con el Estado de derecho. Un solo calculo hay que hacer: Una persona que en 2011, cuando Castellano asumió por primera vez como intendente de Raafela, que ingresaba al secundario, hoy seguramente está casada y con hijos, y Castellano sigue en el poder, eso no es democracia. El peronismo en Rafaela asumió el poder cuando no existían las redes sociales, ni los teléfonos inteligentes, ni spotify, ni tiktok. El mundo avanzó, se tecnificó, todo cambió menos estos tipos que quieren seguir entronizados en el poder, te reitero, no son democráticos.

¿Qué solución se puede encontrar para que estas cosas no sucedan?

La Corte ya dio pasos importantes, pienso que estamos en las puertas de una solución jurídica, creo que la justicia va a encontrar las respuestas que la política no puede dar.

¿Usted apoya a leo Viotti?

Por supuesto, es sangre nueva, gente joven, ideas jóvenes, otra mirada. Hay que darle apoyo para que de una vez por todas Rafaela cambie de color político.

¿Entran con Sebastián Cáceres a la Cámara de Diputados?

Ojalá, estamos muy ilusionados, la respuesta de la gente es increíble y no tengan la menor duda que si llegamos a entrar, seguramente vamos a trabajar para devolverle a Rafaela muchas cosas que con tantos años de peronismo se perdió.