«Que no les llenen la cabeza»: Axel Kicillof apuntó contra la oposición durante un acto con alumnos de secundaria

En el inicio de la campaña electoral en la que buscará su reelección, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le aconsejó este lunes a un grupo de estudiantes que no se deje «llenar la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado». Lo dijo en un acto con alumnos de escuelas secundarias del municipio de Malvinas Argentinas que recibieron computadoras del plan Conectar Igualdad bonaerense.

Allí, el mandatario provincial volvió a cuestionar al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por «interrumpir» la entrega de computadoras y «usar la plata para otra cosa». También apuntó contra el discurso de Javier Milei, aunque no nombró al precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

«Cuiden la escuela, cuiden a los profes, cuiden la educación pública. Que no les llenen la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado, nosotros necesitamos más y mejor educación pública», afirmó Kicillof según NA en el cierre del discurso que brindó en el Polideportivo Tierras Altas. El gobernador bonaerense bajó la intensidad de sus dichos contra la oposición, después de haber afirmado, el sábado, que «la derecha» está dispuesta a «asesinar» para «llevar adelante el ajuste».

Axel Kicillof contra el Gobierno de Macri

A pesar de intentar convencer a alumnos de secundaria que tengan pensamiento crítico, en su reciente discurso insistió en defender su gestión y compararla con las de Macri y Vidal. «El programa Conectar Igualdad se creó en 2010, era Cristina Kirchner presidenta, y se distribuyeron computadoras hasta 2015: 5 millones y medio de computadoras en todo el país.

«Cambió el gobierno. Macri y Vidal, el día que asumieron, interrumpieron el programa y no se repartió ni una computadora más. Fue una decisión política. ¿Por qué pararon ese programa? Fue para usar plata para otra cosa», se quejó el gobernador.

«Esta computadora que reciben hoy la tendrían que haber recibido en primer año, en 2018, y no la recibieron», apuntó Kicillof. «Están los que te sacan la computadora y los que te la devuelven, los que invierten en las escuelas y los que achican las escuelas», agregó.

También criticó a los políticos que hablan de «la libertad», en alusión a Milei. «Pongamos que cada uno es libre de decidir si va a o no a la universidad. Es más o menos libre. Para mí, para que haya libertad, primero tiene que haber igualdad de oportunidades. Es mentira que hay demasiadas universidades, tiene que haber más porque con formación cada uno de ustedes va a tener un horizonte mejor», ramarcó.

